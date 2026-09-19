Vitrindeki Albümler -19 Eylül 2026

BURHAN ÖÇAL & JAMAALADEEN TACUMA ‘TRAKYA FUNK’ (GÜLBABA RECORDS/OMNİ SOUND)

Trakyalı perküsyoncu Burhan Öcal ile Pensilvanyalı basçı Jamaaladeen Tacuma yıllar önce “iki ayrı dünyayı bir araya getiren bir proje”de bir araya gelmiş, “Groove Alla Turca” adında bir albüme imza atmışlardı. O zamanlar bu tür fusion’lar yeniydi, ilginçti ve özellikle şehirli beyaz yakalıların ilgisine mazhardı.

Aradan geçen çeyrek yüzyılın ardından bu ikilinin yeniden bir araya gelerek projenin devam niteliğindeki albümü hayata geçirmeleri takdire şayan bir cesaret. Ancak muhtaç oldukları cesareti, isabetli bir kararla eskiyi harfiyen ezber etmekte değil, aradan geçen zaman zarfında müzikal hayatımıza giren yenileri ve yenilikleri işin içine dahil etmekte bulmuş.

Bu münasebetle “Trakya Funk” adını verdikleri albüme yeni kuşaktan rapçi Gazapizm, gitarcı RuDeep, solist Seda Erciyes ile Kardelen’i dahil etmişler.

Plak olarak da basılan albüm için düşülecek iki not var: biri darbukada Ümit Adakale, klarnette Yaşar Çakırlar, kemanda İsmail Papis, cümbüşte Ahmet Demirkıran, zurnada Recep Sırlıoğlu asma davulda Faruk Giley, trompette Aydın Borucu gibi çalgısında usta isimlerin varlığı.

İkinci not ise düzenlemeleri Tacuma yapılan parçalarda batının az doğunun çok oluşu ki bu başlı başına kıyak bir durum.

ERCÜMENT ORKUT ‘FAR FROM BOTH ENDS’ (LOFTCAZ RECORDS)

Kırklarına yeni ayak basan piyanist-besteci Ercüment Orkut, bir zamanların Beyoğlu Mitanni’sini yuva yaparak yetişmiş kaliteli müzisyenler kuşağının en çalışkan azalarından biri. Bu tip tarifler hep şeklen olur ama söylemeden geçemeyeceğim; benim için bizim Brad Mehldau’muz... Bu tarife Ercüment’in en yakın olduğu yer şüphesiz müziği ile yarattığı sinematik ve zihinsel atmosfer.

2016 yılında çıkardığı (ve yılın en iyi caz albümlerinden) “Low Profile”dan bu yana bu özelliğini yaptığı her çalışmada ön plana çıkarıyor. Yeni albümü “Far From Both Ends”te de vaziyet yine incelikli, derinlikli, sıcak ve felsefik.

Hem dijitalde hem de 180 gram plak olarak yayımlanan albümde dörtlü formatta karşımıza çıkıyor Ercüment; trompette Tolga Bilgin, kontrbasta Kağan Yıldız, davulda ise ta ilk günlerden beri vazgeçemediği yoldaşı Volkan Öktem. Tüm beste ve düzenlemeler ise kendine ait.

Eserlerin içeriği iç hesaplaşmalar, zaman, bellek, ve varoluş üzerinde yoğunlaşıyor ancak net yanıtlar vermiyor, bunun yerine dinleyiciyi düşünmeye sevk ediyor.

Albüm müzikal açıdan da ev sahibinin arkadaşlarına açtığı alanla (ki davul solo dahi var) ve kurulan sağlıklı iletişimle güçleniyor. Bu albüm “beni dinlemeden geçmeyin” diyor.