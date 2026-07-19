Vitrindeki Albümler - 19 Temmuz 2026

FUAT SAKA ‘DARK WATERS/EMİGRATİON SYMPHONY’ (ADA MÜZİK)

Yaşamının 20 yılını zorunlu olarak çıktığı gurbette geçiren müzisyen Fuat Saka, insanlığın en önemli sorunlarından biri olarak gördüğü göçmenliği kalıcı bir eserle işlemeyi kendine bir görev sayıyordu.

Salgın günlerinde sığınmacılığın sorunlarını müzik aracılığı ile dile getirmek amacıyla, 70- 80 çalgıdan oluşan senfoni orkestrası bir için eser yazmıştı, “Göç Senfonisi” adında. Klasik müziği bizim şarkı formumuzla, kaval ve kemençe ile buluşturduğu 10 bölümden oluşan bu senfoniyi, Yunan müzisyen Vangelis Zografos uyarlamış, solistliğini Ionna Forti üstlenmiş, Zacharios Sypridakis kemençesi, Cihan Yurtcu da kavalıyla katılmıştı. Bu senfoni beş ayrı konserle izleyicinin karşısına çıkmıştı.

10 Haziran 2022 tarihinde Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu’nda şef Anastasisos Symeonidis tarafından yönetilen, Fuat Saka’nın vokal yaptığı konser şimdi ilk kez ikili plak formatında basıldı, açılır kapakla 180 gram.

Müzik tarihinde örneği az görülen çalışmalardan biri bu. “Yaşam Savaşı”, “Karanlık Sular”, “Hayaller Cebinde Saklı”, “Yabancı Topraklar” gibi bölümlere sahip olan, acıyı ve çaresizliği güçlü bir biçimde işleyen bu derin eseri, görsel açıdan Nedret Sekban’ın arka kapakta yer alan resmi eksiksiz anlatıyor.

NUN SULTAN ‘ÜZGÜN ŞARKILAR’ (MELANKOLİA/SOUND BOX)

Rap camiasının takıntılı plak bağımlısı Sagopa Kajmer’in yapay zekâ ile sınavının ürünü bu albüm. Piyasada birbirinin tekrarı olan işleri görerek yaptığı birkaç deneyden memnuniyetle ayrıldıktan sonra, yapay zekâ için yeni sözler yazmaya başlamış. Bir hafta zarfında yirmiye yakın şarkı birikince, bunları bir plakta toplamaya karar vermiş.

Şarkıları yapay zekâya kadın sesinden okuttuğu için de sanatçısına Nun Sultan, albüme “Üzgün Şarkılar” adını münasip görmüş.

Rap olmayan şarkılardan oluşan albüm, old school’dan yeni kuşak saykodelik Anadolu’ya, oradan Yeşilçam ve meyhane şarkılarına kadar uzanıyor olsa da, Nun Sultan özü itibarıyla arabesk okuyor. İçinde kopan fırtınaları çaresizce anlatıyor, intihar fikriyle mücadele ediyor, acılarına korkularına karalar bağlıyor, sivri dikenlerin ısırgan otlarının arasında sessiz bir karanlığa gömülüyor. Bu karanlık sözler ile müzik arasında genelde uyumlu olsa da özellikle albüme adını veren parçanın kıvrak bas yürüyüşü gibi birkaç parçada söz ile müzik bağlamsız.

Not: Yapay zekâ ile üretilen müziklerden basılmış ilk plaklardan biri olma özelliğine sahip olan “Üzgün Şarkılar” hakkında bize gelen bilgi, plağın sadece bir defaya mahsus olmak üzere sadece 1000 adet basıldığı yönünde.