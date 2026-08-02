Vitrindeki Albümler - 2 Ağustos 2026

SAKA ‘DARK WATERS/EMİGRA ZAMANLAR’ (LOFTCAZ RECORDS)

Kayıtları Hayyam Stüdyoları’nda yapılan, LoftCuz tarafından plakları basılan 10 Usta 10 Albüm projesi tüm hızıyla, sıra dışı emek ve fedakârlıklar tahtında sürerken; sıra piyanist, besteci, eğitmen Ayşe Tütüncü’nün “Uzak, Yakın Zamanlar” albümünde.

Farklı çalgı kombinasyonlarını seven Ayşe, bu kez (elektrik gitarda Sinan Altıparmak, kontrbasta Baran Say, elektrik basta Alper Yılmaz, davulda Mert Can Bilgin bulunduğu) piyano, gitar, bas ve davuldan oluşan geleneksel bir formatla karşımıza çıkıyor. Evet format geleneksel ama Ayşe’nin kompozisyonları hiç de öyle değil. Her biri bambaşka bir keşif ve yaratıcılığın ürünü.

Bir Marcel Khalife dışında tamamı özgün bestelerden oluşan albüm, Ayşe’nin eski ve yeni kompozisyonlarını bir araya getiriyor. Tangodan fusion’a, Latin’den post-bop’a zengin ifade alanına sahip bulunan albümün sessiz pasajlarıyla yüksek anları birbirini kusursuz tamamlıyor.

Armonik, melodik ve ritmik görevler üstlenen solo çalgılara davetkarca çalan davullar-baslar, sakin parçalara kinetik bir enerji veriyor. Melodilerinin zarafetiyle bambaşka bir boyut kazanıyor Ayşe’nin besteleri. Geçen yıl kaydedilen, ancak şimdilerde plak olarak basılan “Uzak, Yakın Zamanlar”, kültürel açıdan çok katmanlı bir çalışma.

NEZİH YEŞİLNİL ‘ON THE JAZZ STAGE’ (CARBON MUSİC COMPANY)

Neşet Ruacan, Sibel Köse, derken şimdi de Nezih Yeşilnil... Çok sevindirici, mutlaka albüm yapması gereken değerli isimler listesinin boyu giderek kısalıyor. “On The Jazz Stage”, kariyeri boyunca sayısız isme katkıda bulunmuş başçı, eğitmen, pozitif ruhlu, ağabey karakterli hümanist müzisyen Nezih Yeşilnil’in 40 yıllık mesaisinden damıtarak süzdüğü bir yaşanmışlığın belgesi.

Kayıtlar (Baki Duyarlar’dan Önder Focan’a, Cengiz Baysal’dan Deniz Dündar’a, Selim Benba’ya) bazıları 40 yıla varan müzisyen dostlarının eşliklerinden ortaya çıkmış. “Bunları artık yayınla” ısrarlarına kayıtsız kalamamış; değişik zamanlarda, mekânlarda, genellikle caz kulüplerinden ve konserlerden elinde kalan kayıtları üzerinde çok fazla oynamadan kalabalıklara salıvermiş. Repertuvar, bir kuşak Türk caz müzisyenlerinin, bilhassa yetmişli ve seksenli yılların akustik caz ruhuna verdiği selamdan beslenmiş. İçinde “A Felicidade”, “Solar”, “Yesterdays” ve “Shadow of Your Smile” gibi caz standartlarının yanı sıra, özel özgün besteler de mevcut.

“On The Jazz Stage” bir hafızayı kayıt altına aldığı için aslında çoktan yapılmalıydı, ama biz yine de geç olsun güç olmasın diyerek notumuzu düşelim: Yeşilnil gibi bir ustaya bir albüm yetmez, devamı gelmeli.