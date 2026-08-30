Vitrindeki Albümler - 30 Ağustos 2026

MERİH AŞKIN ‘OUT OF THE CİRCLE’

Perdesiz bas çalıp şarkı söyleyen besteci Merih Aşkın, müziğiyle insanın dışından içine doğru bir yolculuğa çıkacağını, daha 2013 yılında yaptığı ilk albüm “Siret” ile deklare etmişti. Öyle de oldu; dördüncü albümü “Out of the Circle”, işlerinin bir bütün olduğunu ve her birinin kalın bir hayat bilgisi kitabının bölümleri olduğunu teyit etti.

Merih bu müzikal yolculuğa eşlik eden hayatının istikametini yıllar önce İstanbul’dan Köyceğiz’e çevirerek, kalabalıkların gürültüsünden kaçarak kabuğuna dönen insanın yalnızlığına yaklaşmış, çemberin dışında bırakılanların hikâyesine bir adım daha atmıştı.

Bu dervişvari felsefeyi müzikolojik birikimiyle giderek daha ustaca buluşturan Merih, “Out of the Circle” albümünde geleneksel Anadolu müziği mirasını, çağdaş bir prodüksiyon anlayış ile harmanlayarak, içinde yaşadığımız çöküş döneminin ruhunu sonik olarak tasvir ediyor.

Dramatik, hüzünlü, ağıtsal ve şiirsel eserlerde maddi ve ruhani olarak göç duygusunu yoğun bir biçimde işliyor. Gelenekten günümüze kadar uzanan işleriyle Merih, Neşet Ertaş’ların Âşık Veysel’lerin sonraki kuşaklardaki devamı... Ayrıca halen keşfedilmeyi bekleyen isimlerden biri.

“Out of the Circle, dijital platformlarda ve kişisel YouTube kanalında yayımlandı.

T. VOLKAN ASLAN ‘SEYİR’ (SONY MUSİC)

Aslan komplike bir kültür-sanat insanı... İTÜ Konservatuarı Türk Halk Oyunları yüksek, ardından semah ve deyişler üzerine lisans yapmış. Dans ve tiyatro üzerine müzik çalışmalarında, folklor üzerine akademikkültürel araştırmalarda bulunmuş. Şimdilerde bir kurumda kültür yöneticisi vazifesini ifa eden Aslan’ın, misyon zincirinin önemli halkalarından biri de “Seyir” adlı ilk albümü.

Enstrümantal albüm, geleneksel Anadolu çalgılarını çağdaş ve minimal düzenlemelerle bir araya getiriyor.

Aslan’ın bestelerinden oluşan yedi eser, geleneğe duyulan saygıyla geleceğe taşınması gereken mirasın arasındaki ilişkiyi ince görüyor, hakkaniyet çerçevesinde ele alıyor. Geleneksel motiflerin ve seslerin özü korunurken, çağdaş ses manzaraları oluşturuluyor.

Aslan’ın mey çaldığı albümü değerli kılan bir başka unsur da konukları.

Yaylı tamburda Cahit Berkay, trompette Şenova Ülker, kemanede Ozan Bircan, neyde Burak Malçok, kavalda Serkan Yıldırım, gitarda Çağrı Gözeten ve Utku Çakmak, piyanoda Mert Ağırlar, basta Onur Kamer, dudukta Gürkan Akyol, saksofonda Deniz Pektaş, tulumda Selim Bölükbaşı, 6 telli oğur sazında Burak Aykaç bunlardan bazıları. Birer parçada da Deniz Mahir Kartal ve Baba Zula remix’i var.