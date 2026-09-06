Vitrindeki Albümler - 6 Eylül 2026

RANDY ESEN ‘CATCH LİFE’ (LOFTCAZ RECORDS)

“Catch Life” albümü her ne kadar caz şarkıcısı ve vokal eğitmeni Randy Esen adına çıkmış olsa da bu çalışmayı piyanist Aydın Esen ve Cenk Esen’e, flugelhorn’da Graeme Flowers’ın dahil olduğu bir aile içi mesainin ürünü olarak görmek yanlış olmaz.

Beş parçadan oluşan repertuvarda, zamansız caz standardı “My Foolish Heart” dışında besteler Aydın ve Cenk’e, sözler ise Randy’e ait.

Hayatın, birlikte yaşanmışlığın ve müziğin iç içe geçtiği hakiki bir albüm “Catch Life”; yer yer karanlık pasajlar olsa da genel olarak yaşama ilişkin bir ışığın daima parladığı bir dünyada geçiyor hikâyeler. Merkezde evet doğaçlama var ama önceden planlanmış ciddi bir disipliner metodolojinin de ağırlığı hissedilmiyor değil. Vokal, piyano ve elektronikler bu hikayenin asli parçaları olarak çalışırken, minik müzikal oyunlar eserlere sıra dışı bir karakter kazandırıyor. Aile içindeki uzun yıllara dayanan müzikal bağların doğal bir uzantısı gibi tınlayan albümün en güzel yanlarından biri, teknik gövde gösterilerine, virtüöz cambazlıklarına dönüşmeyen bir müzikal dili tercih ederek meramını anlatması. Bu da “Catch Life”ı alabildiğine samimi ve etkileyici kılıyor.

Yine Hayyam Stüdyoları, yine 10 Usta 10 Albüm projesi kapsamında ve tabii ki yine plak.

NİLÜFER VERDİ ‘MATEM’ (LOFTCAZ RECORDS)

İlk kadın caz piyanistlerimizden biri olarak literatüre giren Nilüfer Verdi, geldiği sınıftan azade, kendine has hassasiyetlere sahip gerçek bir Cumhuriyet insanı. Gerek müziğinde gerekse de sosyal medyada ve gündelik hayatta bulduğu her fırsatta bu hassasiyetleri dile getirmeyi unutmayan Verdi, son albümü “Matem”in kapağına koyduğu köpek fotoğrafının altına “kurtuluş yok tek başına ya tüm türler ya hiçbirimiz” yazmış.

Farklı karakterlere sahip sekiz parçadan oluşan albüm, konu olarak umudu, isyanı ve içe dönük bir ruh halini işlerken, müzikal açıdan halk müziğinden beslenen melodileri, Latin ritimlerini ve 60’lı yılların caz geleneğini kullanıyor. Nükhet Ruacan’ın anısına “Never Let Me Go” ve “O Sendin”, anonim “Hekimoğlu”, Monk bestesi “I Mean You”, öne çıkarken, repertuvarın en ilginç parçası olarak sözleri Atatürk’e ait “Nutuk”a uzanan kapanıştaki parça dikkat çekiyor.

Kadro da zengin; Verdi’nin piyanosuna vokalde Duygu Soylu ve Ateş Tezer, trompette İmer Demirer, gitarda Kerem Türkaydın, kontrbasta Can Acar, vurmalılarda Sarp Evren ve Burak Cihangirli eşlik ediyor. Hayyam Stüdyoları’nın 10 Usta 10 Albüm projesi kapsamında, Kurukahveci Mehmet Efendi sponsorluğunda kaydedilen “Matem”, piyasa dışı bir çalışma.