Vitrindeki Albümler - 9 Ağustos 2026

BATUHAN AYDIN FOLK QUARTET & JÜLİDE ÖZÇELİK ‘HOMEWARDS’

Kaval sanatçısı Batuhan Aydın, Anadolu’nun müzik mirasını evrensel boyuta taşımayı, yanı sıra elindeki çalgının da cazla samimiyetini artırmayı kendine mesele edinmiş hülyalı müzisyenlerimizden.

Bu uğurda kurduğu piyanoda Nikolaus Grill, basta Kağan Yıldız, davulda Ediz Hafızoğlu ile birlikte oluşturduğu dörtlüsüyle çıkardığı “Homewards” albümü sekiz anonim şarkının füzyon düzenlemesinden oluşuyor.

Batuhan albümü dünyanın farklı coğrafya ve kültürlerinden gelen müzisyenlerle beslemiş; önemli isimleri konuk almış. “Gelin Ayşe”de trompetçi Nils Petter Molvaer, “Havada Bulut Yok”da ud çalan Ara Dinkjian, “Mendilimin Yeşili”nde gitarcı Cenk Erdoğan albüme can suyu vermiş. Ancak topluluk elemanlarının ve konukların yanı sıra albüme en büyük katkıyı veren isim ise “Köprüden Geçti Gelin”den “Karadır Kaşların”a kadar şarkıları derinden hissederek yorumlayan Jülide Özçelik olmuş.

“Homewards” içten ve Batuhan’ın ruhunun derinlerinden kopup gelen bir albüm. Bir müzisyen olarak sadece müzikal değil, varoluşsal manadaki arayışlarının da bir parçası. Aynı zamanda ileride neler yapabileceklerinin de göstergesi.

Not: “Homewards” CD formatının yanı sıra, ilk 50’si numaralı olmak üzere sınırlı sayıda plak olarak basıldı.

MOR VE ÖTESİ “BÜYÜK DÜŞLER” (KABAKULAK RECORDS / RAKUN MÜZİK)

Aradan 20 yıl geçmiş, Mor ve Ötesi’nin “Büyük Düşler” albümünde tasvir edilen olumsuz tablo karamsarlığından iskonto yapmamış; büyük düşler kâbusa hatta karabasana dönüşmüş. Satır aralarından telaffuz edilen politik ve psikolojik kaygılar almış, yürümüş.

“Büyük Düşler”, topluluğun 2006 yılında çıkan beşinci albümüydü. Ondan iki yıl önce çıkan ve pek çok dinleyicide “Muhtemelen bundan daha iyi albüm yapamazlar” kanısı uyandıran “Dünya Yalan Söylüyor”un hiç de sanıldığı gibi altında kalmamıştı topluluk. Sound sertleşmiş, sololar artmış, söz yazarlığı ve vokal konusunda da belirgin ilerlemeler kaydetmişlerdi. “Büyük Düşler” pop müzik tarihimize birer toplumsal bellek olarak yerleşecek şarkılara sahipti.

Örneğin “Darbe”nin, 12 Eylül askeri rejiminin astığı 17 yaşındaki Erdal Eren’i bir daha unutmamak üzere belleklere kazıması gibi... Zamanında anlaşılmaz bulunan, kendini zor ele veren eğretilemelerle dolu şarkılar politik olduğu kadar sosyolojik ve tarihsel boyuta da sahipti.

Aradan geçen 20 yılın ardından, bu Mor ve Ötesi şarkılarının bizi içine çektiği alemde yüreğimize su serpen tek hadise belki de (zamanında CD ve kaset olarak basılan) albümün şimdi ilk defa plak olarak basılması; 180 gram, açılır kapak, duble...