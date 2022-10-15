Vitrindekiler...

15 Ekim 2022 Cumartesi, 00:03

Yolun Sonu-Dedektif Kelly Porter Serisi 3 / Rachel Lynch / Çev. Begüm Kovulmaz / The Kitap Yay. / 312 s.

Lowesdale Kontu, Wasdale Malikânesi’nin salonundaki kirişlerde asılı bulunduğunda, herkes, gittikçe yaşlanan aristokratın sonunda gençliğin ihtişamının peşinden koşmaktan bıkıp intihar ettiğini varsayar. Adli Tıp uzmanının cinayet belirtilerini fark etmesiyle de Dedektif Kelly Porter sırların ve yalanların hâkim olduğu bir dünyaya sürüklenir. Bu arada iki genç yürüyüşçü kaybolur ve aramaya liderlik etmek Kelly’ye düşer. Ancak derine inildikçe, bu vakanın diğer çözülememiş kayıp vakalarıyla olan bağlantısı ortaya çıkar ve Kelly ile ekibi için zamana karşı bir yarış başlar. Dedektif Kelly Porter Serisinin 3. kitabı Yolun Sonu Rachel Lynch’ten yine nefes nefese bir hikâye.

Bir Borsa Spekülatörünün Anıları / Edwin Lefevre / Çev. Şehnaz Tahir / Scala Yay. / 291 s.

Edwin Lefevre’nin Bir Borsa Spekülatörünün Anıları, ilk kez yetmiş yıl önce basılmış olsa da sürü psikolojisi ve borsada zamanlama konularındaki saptamaları son yıllarda döviz piyasalarında yaşanmış çılgınlığı açıklayacak kadar güncel bir çalışma. Özellikle borsacı adayları için yetkin bir el kitabı niteliğinde.

Sır / Elif Şen / Platform Kültür Sanat Yay. / 528 s.

Eski bir İnterpol ajanı ve beyin cerrahı olan Arthur Foster’ın hayatı eski kız arkadaşının bırakmış olduğu vasiyet ile karmakarışık bir hal alır. Son kez İnterpol adına göreve gidecek olan Arthur bir anda kendisini bilinmeyen bir denklemin içerisinde, art arda öldürülen kadınlar ve faili meçhul cinayetler arasında bulacak, imparatorluk, Yakuzalar ve İnterpol’ün gizli oyunlarının arasında bulmacanın parçaları ile arasında köşe kapmaca oynayacaktır. Bazen gördüğünüz şey gerçek olmayabilir… Peki, sırlar ile gerçekler bir bir açığa çıkarken, yalanla gerçek bir bedende savaşını sürdürürken bu oyunun sonunda kazanan kim olacak? Elif Şen’in kendinizi soluk soluğa katili ararken bulacağınız romanı Sır adlı romanı Fransa’da başlayan ve Japonya sokaklarına uzanan yetkin bir polisiye örneği.

Marx: Çok Kısa Bir Başlangıç / Peter Singer / Çev. Cenk Özdağ / İstanbul Kültür Üniversitesi (İKÜ) Yay. / 195 s.

Princeton Üniversitesi’nde Ira W. DeCamp Biyoetik Profesörü olan Peter Singer, Marx: Çok Kısa Bir Başlangıç’ta, filozofun yaşamının dönüm noktalarını açıkladıktan sonra Hegel’den nasıl etkilendiğini, etik üzerine düşüncelerini, proletaryaya katılımını okuyucuya yalın bir şekilde aktarırken, materyalist tarih kuramının nasıl geliştiğini ve düşünürün iktisadi kuramının genel çerçevesi ile birlikte komünizm ve devrime dair görüşlerinin kısa bir girişini sunuyor. 21. yüzyıl perspektifinden Marx’ın haklılığını tartışan Singer, kitabın son bölümünde düşünürün görüşlerinin güncelliğini koruyup korumadığını da örnekleriyle analiz ediyor.

Dünya Senin Ellerinde-Sürdürülebilir Geleceği Tasarlamak / Editör: Müberra Mızıkacı / Yeni İnsan Yay. / 272 s.

Dünya Senin Ellerinde yazarları, ekolojik farkındalığı artırıp insanları harekete geçirmek için bir araya geldiler. Mevcut durumu değerlendirip geleceği tasarlamayı da görev bildiler. Müberra Mızıkacı’nın editörlüğünde yaşam savunucuları, sürdürülebilirliğin çeşitli konularına ilişkin fikir ve öngörülerini paylaşıyor. Küresel salgının hayatımızdaki yeri, gıda hakkı, toplumsal beslenme sistemleri ve mikroplastik gibi başlıklar “sürdürülebilirlik” odağında ele alınıyor.

Yoko / Zeynep Alpaslan / İthaki Yay. / 104 s.

Bir gün yolunuz tatil için Greyfurt kasabasına düşerse yapmanız gereken şeyler bellidir: Güneşlenmek, denizin tadını çıkarmak, sörf yapmak, panayıra gitmek… Tabii bir de Meşepalamudu Sokak, 22 numaradaki Uskumru Müzik’e uğramak... Burada sizi dükkânın sahibi Uskumru karşılayacaktır, bir de The Beatles şarkıları. Müziğin keyfini çıkaran müzisyenler, kapanma tehlikesiyle karşı karşıya bir plak dükkânı, siyah lotuslar, insana dönüşen kediler, idealleri peşinde koşanlar, hayal kırıklığına uğrayanlar… Hepsi Alpaslan’ın gençlik romanı Yoko’da.