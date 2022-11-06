Vitrindekiler...

06 Kasım 2022 Pazar, 00:03

Rus Devrimi / Sheila Fitzpatrick / Çeviren: Nurullah Duru / Alfa Yayıncılık / 272 s.

Sovyetler Birliği uzmanı, tarihçi Sheila Fitzpatrick kitabında, 20. yüzyılın dönüm noktalarından biri olan ve günümüzü hâlâ etkileyen 1917 Rus Devrimi’ni inceliyor. Fitzpatrick devrimin arka planından 1917’nin çalkantılı gelişmelerine, Stalin’in “tepeden devrimi”nden 1930’ların Büyük Tasfiye’sine dek Rus Devrimi’nin kritik aşamalarını “aşağıdan” bir tarihsel bakışla ve özgün yorumlarla değerlendiriyor.

Michelangelo - Bütün Şiirleri / Çeviren: Cavit Mukaddes / Simurg Art Yayınları / 72 s.

Michelangelo - Bütün Şiirleri, 30’lu yaşlarında ilk şiirlerini yazmaya başlayan Michelangelo Buonarroti’nin resim ve heykel tutkusunun yanında şiire de derinden bağlı olduğunu ortaya koyuyor. Michelangelo adıyla birçok ilgisiz yazı, şiir söz konusu olmasına karşın tüm kaynakların titizlikle irdelenerek seçildiği, şiirler için özel bir özen gösterildiği anlaşılıyor. Cavit Mukaddes’in dilimize kazandırdığı kitapta, Michelangelo’nun en güzel desenleri şiirleriyle bir bütün olarak aktarılıyor.

Her Şeyin Başlangıcı ve Sonu - Büyük Patlama’dan Evrenin Sonuna / Paul Parsons / Çeviren: Dr. H. Tuğça Şener / Maya Kitap / 288 s.

Paul Parsons 13.8 milyar yıl önce yaşanan ve Büyük Patlama olarak bilinen olay sonucunda ortaya çıkan uzay, zaman ve maddeyi titizlikle inceliyor. Parsons, “Büyük Patlama pek çok patlamadan sadece biri miydi ve amacı da kâinatımızı, yayılan çoklu evrenlerin sadece ufak bir parçası kılmak mıydı” sorusu üzerinden evren üzerine ortaya çıkan kuramları, paralel dünyaları, kaybolan evreni ve bilinmeyeni araştırıyor.

Texas Rapsodisi / Attica Locke / Çeviren: Berke Kılıç / The Kitap / 288 s.

Attica Locke Texas Rapsodisi’nde, ırksal gerilimlerin yaşandığı Texas’ta yasanın hangi tarafında olduğunu sorgulayan polis memuru Darren Mathews’un macerasını anlatıyor. Texas’ta faaliyet gösteren ırkçı topluluk Aryan Kardeşliği’nin artan cinayetlerle bir ilgisi olduğunu düşünen Mathews, soruşturma yetkisi istediğinde yasaların kişiden kişiye değiştiği bir devletin tehlikelerine tanık olur. Texas Rapsodisi, Doğu Texas’ın eşsiz müzikleri, renkleri ve manzarası eşliğinde gerilimli bir maceraya davet ediyor.

Günün Birinde / Yavuz Ekinci / Everest Yayınları / 148 s.

Evvel zaman içinde ölümden kaçan iki âşığın sevgisiyle yeşeren Cevizler Vadisi, şimdi kurduyla kuşuyla, çiçeğiyle ağacıyla, genciyle yaşlısıyla bir felaketin korkusunu soluyor. Bir aşk masalında can bulup çağımıza süzülerek bugünün karanlık gerçeklerini aydınlatan Günün Birinde, “Hikâye anlatarak dünyaya bakıyorum,” diyen ödüllü yazar Yavuz Ekinci’nin çok okunan, çok konuşulan ve diğer dillere de taşınan romanlarından... Büyülügerçekçilikle kaleme alınan Günün Birinde, özgün üslubu, geçmişin ve bugünün iç içe geçtiği kurgusuyla mitolojik bir evrene çağırıyor.

Bilgi ve Deneyim Aynı Değildir - Yatırım Bankacılığında Kişisel Tecrübeler / Sinan Arslaner / Scala Yayıncılık / 266 s.

Bankacılık sektöründeki genç finansçılara yol gösteren ve esin veren kitap, rakamsal bilgilerin ötesinde, yatırım bankacılığının bilinmeyenlerini ve merak edilenleri öğrenmek isteyenler için rehber niteliğinde bir çalışma. Sinan Arslaner kitabında, 1929 Ekonomik Buhranı’ndan diğer ekenomik krizlere, Türk bankacılık sisteminden sermaye piyasasına değin birçok sektörel bilgi ve birikimini paylaşıyor.

Üniversite Kariyer Rehberi / Gökhan Turgut Ünal / Scala Yayıncılık / 314 s.

Çalışma, kariyer, verimlilik, yurtdışı eğitim, yabancı dil ve eğitim yaşamı ile ilgili bilgileri ve önerileri içeren ve Gökhan Turgut Ünal’ın üniversiteye hazırlanan ve üniversite okuyan bireylerin, yaşamındaki kariyer planlamasına nasıl yapabileceğine ilişkin yazılarından oluşan bir başucu kitabı. Ders çalışma programlarından sınav stresiyle başa çıkma yollarına, mezun olduktan sonra nasıl bir özgeçmiş hazırlanmasına dair ipuçlarından iş mülakatlarına, yabancı dil öğreniminden yurtdışı eğitim ve iş olanaklarına kadar birçok öneri Üniversite Kariyer Rehberi’nde.