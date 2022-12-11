Vitrindekiler...

11 Aralık 2022 Pazar, 00:04

Milli Mücadele Tarihi / Halil İnalcık / Kronik Kitap / 208 s.

Halil İnalcık’ın kaleminden Milli Mücadele Tarihi, 1908-1923 yılları arasında milli iradenin hâkim kılınmasının aşamalarını ve Mustafa Kemal Atatürk’ün bu aşamalardaki etkin liderliğini ayrıntılarıyla anlatıyor. İnalcık kitabında, ilk olarak 1908-1918 arasındaki belli başlı gelişmeleri ele alıyor. Bu çerçevede imparatorluğu kurtarmak için Osmanlılık ve Türkçülük akımlarının gelişimini, İttihat ve Terakki’nin iktidar sürecini, I. Dünya Savaşı’ndaki gelişmeleri ve savaş bitiminde memleketin işgaline giden aşamaları irdeliyor.

Feminist Enternasyonel - Her Şey Nasıl Değiştirilir? / Verónica Gago / Çev. Dicle Paşa / Sol Kültür Yay. / 336 s.

Verónica Gago kitabında, son dönemde yükselişe geçen feminist hareketin sorunlarını sekiz bölümde ele alıyor. “Feminist grev” kavramını, farklı şiddet türlerinin (örneğin ev içi şiddet) sermaye ile ilişkisini, kürtaj hakkını, popüler ekonomi ve feminist ekonomi kavramlarını, feminist toplum tezinin sosyolojisini, “toplumsal cinsiyet” kavramına yönelen dini saldırıları inceliyor. Gago, yalnızca kadın cinsiyeti üzerinden ilerlemiyor; izleğine öğrencileri, sağlık çalışanlarını, ev işçilerini, aktivistleri ve eşcinselleri de katıyor.

Sabiha Sertel: Hayatı ve Entelektüel Mirası / Hazırlayan: Barış Çatal / Tarih Vakfı Yurt Yay. / 252 s.

Kitapta, yazıları nedeniyle basında sıkça polemiklerle karşı karşıya kalan, 1919 tarihli Büyük Mecmua’da “Türk Feminizmi” kavramını ilk kez yazan, Türkiye Komünist Partisi üyesi, gazeteci Sabiha Sertel’in yaşamı entelektüel alanlara katkılarını odağa alan araştırmacıların ve kişisel tanıklıkların ışığında inceleniyor.

Şair Çünkü Onlar - Şiir Uçar Söz Olur / Enver Ercan / Literatür Yay. / 400 s.

Şair, yazar ve yayıncı Enver Ercan’ın 1984-1994 yılları arasında çeşitli dergi ve gazetelerde şairlerle yaptığı söyleşileri Şair Çünkü Onlar-Şiir Uçar Söz Olur adıyla tek kitap olarak yayımlandı. Kitapta Ercan’ın İlhami Bekir Tez, Rıfat Ilgaz, Fazıl Hüsnü Dağlarca, Oktay Rifat, Melih Cevdet Anday, Cahit Külebi, İlhan Berk, Salâh Birsel, Sabahattin Kudret Aksal, Mehmed Kemal, Arif Damar, Atillâ İlhan, Can Yücel, Ahmed Arif, Şükran Kurdakul, Turgut Uyar, Ercüment Uçarı, Ece Ayhan, Cemal Süreya, Erdoğan Alkan, Kemal Özer, Özdemir İnce, Hilmi Yavuz, Metin Altıok, Ataol Behramoğlu, Güven Turan, Refik Durbaş, Hulki Aktunç’la yaptığı söyleşilerin yanı sıra karikatürist Semih Poroy tarafından çizilen portreleri de yer alıyor.

Aklımızda Bulunsun / Bülent Eczacıbaşı / YKY / 264 s.

Yarım yüzyıla yakın bir çalışma, okuma ve düşünme serüveninden sıra dışı saptamalar, kışkırtıcı görüşler… İş yaşamının ana meselelerine hem dünya hem de Türkiye cephesinden kapsamlı bir bakış… Birçok güncel tartışmaya ve geleceğe işaret eden değerlendirmeler… Aklımızda Bulunsun, Bülent Eczacıbaşı’nın liderlikten iş ahlakına, şirketlerde mizah kültüründen kapitalizmin geleceğine, karar almada duyguların rolünden özel kesim-devlet ilişkisine kadar birçok konuyu irdelediği ve kişisel anekdotlarla renklendirilmiş, 40 kısa denemesinden oluşan bir çalışma.

Remil / Meliha Yıldırım / Alakarga Yay. / 136 s.

Meliha Yıldırım, Divan şairi Bakî’nin medrese öğrencisiyken hocası Karamâni Mehmet Efendi için yazdığı “Sünbül Kasidesi”ni, dönemin usta şairi Zatî’ye götürmesi ve Zatî’nin, şiiri Bakî’nin yazdığına inanmamasıyla başlayan ve 16. yüzyılın Beyazıt Meydanı çevresinde gelişen romanında, Osmanlı’nın ünlü şairlerinin yaşamlarından kesitleri akıcı bir dille işliyor. Yanı sıra kadercilik düşüncesinden uzaklaşıp özgür bir birey olmayı seçen ve eşinin baskılarından usanmış Nesime’nin mücadelesini anlatıyor.

Herkes Saklar Yarasını / Mehmet Erkan / Destek Yay. / 136 s.

Ceyda tarafından terk edilen, bir yandan aşk acısı çekerken bir yandan da çocukluk travmaları ile mücedele eden Faruk, kendini Ceyda’nın sevgilisi Celal’in peşine düşerken bulur. Bu takip onu Beyoğlu’nun arka sokaklarında garip bir pansiyona ulaştırır. Faruk, sakinlerinin sağır ve dilsiz olduğu Kırık Kalpler Pansiyonu’nun bir parçası olurken kesişen yaşamların hikâyesi başlar. Romanında Faruk’un arayışları özelinde dışarıdan güçlü, mutlu gözüken kent insanının yalnızlığı, buhranları ve çaresizliğini anlatan Mehmet Erkan, çocukluğu 90’lara denk gelen kuşağın toplumsal bir analizini sunarken ilk özel televizyonlar, ilk internet kullanımı, çalkantılı politik yılları da Faruk üzerinden resmediyor.

Amazon Nasıl Çalışıyor? Başarılı Bir Şirketin Stratejileri / Colin Bryar, Bill Carr / Çev. Kadir Yiğit Us / Kronik Kitap / 352 s.

Uzun yıllar Amazon yöneticiliği yapmış Colin Bryar ve Bill Carr kitaplarında, ünlü Amazon şirketinin “14 Liderlik İlkesi”nden işe alım süreçlerine, müşteri takıntısından “buluş yapma hevesi”ne yönelik yaklaşımına, müşteri ilişkilerinden çalışan ilişkilerine kadar tüm deneyimlerini ve başarı hikâyelerini paylaşıyor.

Çocuk ve Ergen Psikanalizi: Kuramcılar ve Kavramlar / Editörler: Neslihan Zabcı, Şeyda Postacı / YKY / 240 s.

Kitapta Sigmund Freud’un “Küçük Hans vakası”nı analiziyle başladığı kabul edilen çocuk psikanalizinden hareketle çocuk ve ergen analizinde uzmanlaşan, yöntemler ve kuramlar geliştiren, bu uygulamaların kurumsallaşması için çaba gösteren analistlerin çalışmalarını irdeleniyor. Kitabın editörleri Neslihan Zabcı ve Şeyda Postacı’nın yazılarının da yer aldığı kitapta şu psikanalistlerin kuramları inceleniyor: Sigmund Freud, Sandor Ferenczi, Hermine von Hug-Hellmuth, Melanie Klein, Anna Freud, Helene Deutsch, Jecques Lacan, Donald W. Winnicott, Wilfred R. Bion, Erik Erikson, Rene Spitz, Selma Fraiberg, Peter Blos, Esther Bick, Donald Meltzer, John Bowlby, Michel Fain, Margaret Mahler, Serge Lebovici, France Tustin, Philippe Gutton, Rene Diatkine, Françoise Dolto, Didier Anzieu, Daniel Stern, Andre Green, Eveleyn Kestemberg, Philippe Jeammet, Rene Roussillon, Rahmond Cahn, Anne Alvarez, Bernard Penot, Antonino Ferro, Moses Laufer, Egle Laufer, Bernard Golse ve Yolanda Gampel.