Vitrindekiler...

Yayınlanma: 22 Ocak 2023 - 00:12

Güncelleme: 22 Ocak 2023 - 00:12

Satış Çağı / Hürriyet Yaşar / Cumhuriyet Kitapları / 136 s.





Yazınımızın özgün ve üretken kalemlerinden Hürriyet Yaşar kitabında, piyasanın acımasız dişlileri arasında şaşırmayı unutanları, para uğruna tüm güzellikleri yıkmaya hazırlananları, çocukla çocuk olanları, otoriteye başkaldırmaya cüret edenleri ve edemeyenlerin öykülerini anlatıyor.





Metin Tahlilinde Yeni Yaklaşımlar - II / Editörler: Selçuk Çıkla, Bekir Şakir Konyalı / Çolpan Yay. / 276 s.





Selçuk Çıkla ve Bekir Şakir Konyalı’nın editörlüğünü yaptığı, kuram ve uygulamanın iç içe geçtiği, edebiyat metinlerinin önerilerinin kuramsal bir zeminde belirginleştirildiği kitapta 8 akademisyenin kuram ve metin tahlili merkezli yazıları yer alıyor. “Metin Tahlilinde Yorum ve Eleştirel İlişki”, “Metin Tahlilinde Anlam Gösterenleri”, “Toplumcu Gerçekçi Anlatıları Tahlil Yöntemi”, “Roman Tahlilinde Tür, Kurgu ve Kurmaca Meselelerine Dair Bazı Dikkatler”, “Şiir Tahlilinde İmge ve Metafor Sorunu”, “Edebiyat Sosyolojisinin İmkânları Açısından Tanzimat Romanının Tahlili”, “Karşılaştırmalı Edebiyat Bilimi Araştırmalarında Metin Tahlilinin İlkeleri ve Yöntemleri” ve “İfadede Saklananı veya Gizleneni Bulmak: Beni Bunun Dışına Dâhil Edin” başlıklı yazılarda, çeşitli yazın anlayışları içinde üretilmiş edebiyat metinleri değerlendiriliyor. Kitaptaki her bir yazıda, önce edebiyat eleştiri kuramlarının kavramsal çerçeveleri belirleniyor, ardından söylemleri de gözetilerek edebi metinler çözümleniyor.





Keşke Yüzüme Baksanız / Halil Yörükoğlu / İletişim Yay. / 172 s.





“Kendimi lavaboya soksam, suyu da buz gibi açsam, bir elimle s¸ampuanı döküp digˆer elimle saçlarımı oks¸asam. Kendime yetsem ya ben. Agˆladıkça gözlerimin rengi ortaya çıksa. S¸ampuanların arasından yeniden agˆlasam pazarlar gene eski pazar olur mu acaba? Kokular pes¸imi bırakır mı?.. ” Tatlı sersemler, as¸kzedeler, bir türlü olduramayan beceriksizler, mutfagˆa giren karıncaları suyla bogˆup öldürenler, zamana ayak uyduramayanlar, acı çeken erkek enkazından bildirenler... Terk edilmenin acısına ilaç olur mu s¸arkılar? Televizyon da olmasa ne yapar bu yalnızlar? Sahi günlerden hangi dizi bugün? Keşke Yüzüme Baksanız, Halil Yörükogˆlu’ndan kurmaca ile gerçek yaşam arasında güçlü bir köprü kurduğu öykülerden oluşuyor.





Joseph Roth - Bütün Öyküleri / Joseph Roth / Çev. Firuzan Gürbüz Gerhold / Everest Yay. / 315 s.





Savoy Oteli, Eyüp ve Radetzky Marşı adlı romanlarıyla dünya çapında tanına Joseph Roth, öykülerinde gündelik yaşamdan seçtiği karakterlerin hüzünlü kaderlerini yetkin gözlemlerle kâğıda döküyor. Aşıkları, meczupları, kaçakçıları, fahişeleri, demiryolcuları, postacıları, öğretmenleri ustalıkla ete kemiğe büründürüyor. Kitapta, “Örnek Öğrenci”yle başlayıp “Livyatan”la son bulan öykülerin kronolojik sıralanışı, Roth’un edebiyattaki seyrinin ayrıntılı bir resmini ortaya koyuyor.





Aşıklar Cemi / Haydar Ergülen / İthaki Yay. / 328 s.





Haydar Ergülen Aşıklar Cemi’nde, halktan, Hakk’tan, dosttan, aşktan, yoldan, yolcudan, sazdan, sözden dem vuran ve kimi zaman katledilen, yok sayılan ama inatla sazlarını çalıp söyleyen Anadolu sözlü kültürünün en önemli taşıyıcıları olan âşıkları anlatıyor. Şükrü Erbaş’ın önsözünü yazdığı kitapta Ergülen, Âşık Veysel’den Âşık Mahzuni Şerif’e, Neşet Ertaş’tan Şahsenem Bacı’ya, Davut Sulari’den Muhlis Akarsu’ya, Şah Turna’dan Ali Ekber Çiçek’e kadar birçok ozanı inceliyor.





“O Soruyu Biz Sormayalım”: Ekranın Arkası / İbrahim Gündüz / Galeati Yay. / 672 s.





Gazeteci İbrahim Gündüz gazetecilerin nasıl “soru soramaz” duruma getirildiklerini anlattığı kitabında yakın siyasi tarihimizin önemli anlarını ve deneyimlerini paylaşıyor. TBMM’deki gizli kamera ve dönemin Meclis Başkanı Bülent Arınç’ın tepkisi, eski Genelkurmay Başkanı Yaşar Büyükanıt’la ABD’deki 9 gün, eski CHP Genel Başkanı Deniz Baykal’a kurulan kaset komplosu ve sonrası, Ankara’daki Kumrular patlamasının bilinmeyenleri, Türkiye ile Suriye’yi savaşın eşiğine getiren Adana Mutabakatı’nın ayrıntıları ve daha birçok olayın perde arkasını aktarıyor.