"Ya yeniden yapılandıracağız ya sömürge olacağız"

Yayınlanma: 23.02.2024 - 16:01

Güncelleme: 23.02.2024 - 16:01

Cumhuriyet Gazetesi yazarı Mustafa Balbay, İzmir'de Karşıyaka Belediyesi ev sahipliğinde Cumhuriyet’in 100. Yılı söyleşisine katıldı. Cumhuriyet Okurları (CUMOK) ve Karşıyaka Kent Konseyi’nin de katılımcısı olduğu söyleşide Balbay, ülkenin siyasal iklimini değerlendirdi. Söyleşinin moderatörlüğünü Karşıyaka Kent Konseyi Başkanı Selman Boyacıoğlu üstlendi.

AKP KAPİTALİZM TEMSİLCİSİ

Gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunan Balbay İliç'te gerçekleşen maden faciasını hatırlatarak "AKP vahşi kapitalizmin temsilcisi" dedi. Balbay "Tarım alanlarımız Kanada madenciliğiyle ortadan kaldırılırken mercimeği Kanada'dan alıyoruz. Mercimek alırken paramız bitiyor aynı şirketlerden borç alıyoruz" ifadelerini kullandı.

Cumhuriyet kurumlarının yozlaştığını ya da çöktüğünü belirten Balbay "Cumhuriyet'in bütün kurumları erozyona uğradı ya da çöktü. Bize yeni bir yöntem, yeni bir yönetim lazım. İktidarı legalleştirme konumuna düşen bir muhalefet olmamak lazım. Yeni bir alternatif önermek lazım. Sadece sandıkta alınacak sonuca yönelik bir muhalefet yetmiyor" diye konuştu. Mustafa Balbay muhalefete de değinerek "Şu anda Cumhuriyetçilerin gücü daha fazla. Dağınıklık ve örgütsüzlük sorunu var. Ya yeniden yapılandıracağız ya da tamamıyla sömürge ülkesi olacağız" diye konuştu.