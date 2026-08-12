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Yağmur Ender'in yeni teklisi 'Uykusuzlar Koğuşu' müzikseverlerle buluştu

Yağmur Ender'in yeni teklisi 'Uykusuzlar Koğuşu' müzikseverlerle buluştu

12.08.2026 16:04:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
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Yağmur Ender'in yeni teklisi 'Uykusuzlar Koğuşu' müzikseverlerle buluştu

Şarkıcı ve söz yazarı Yağmur Ender, blues-rock’ın karanlık atmosferini ortaya koyduğu yeni teklisi “Uykusuzlar Koğuşu”nu dinleyiciyle buluşturdu.
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İlk albümü "Düğüm"ün ardından müzikal yolculuğunu sürdüren Yağmur Ender, şiirsel sözlerini blues-rock’ın karanlık ve yaralı ruhuyla buluşturduğu yeni teklisi “Uykusuzlar Koğuşu”nu dinleyiciyle buluşturdu.

Yalnızlık, aidiyet arayışı ve insanın başkalarının onayını beklerken kendisine geç kalması üzerine kurulan “Uykusuzlar Koğuşu”, Yağmur Ender’in melankolik müzik evrenini daha karanlık bir atmosfere taşıyor.  Şarkının merkezinde, başkalarının sevgisini ve onayını beklerken kendi yaşamına geç kalma duygusu yer alıyor. “Eşiklerde beklemekten, kendine geç kaldı çoğumuz” sözüyle bu duyguyu öne çıkaran Ender, kişisel bir hikâyeyi ortak bir haykırışa dönüştürüyor.

Mart ayında 12 parçalık ilk stüdyo albümü "Düğüm"ü yayımlayan sanatçı, yeni teklisini müzikseverlerle buluşturmasının ardından, 21 Ağustos Cuma akşamı “City Sounds: Yağmur Ender” kapsamında Zorlu Vestel Amfi’de sahnede olacak.

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