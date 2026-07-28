'Yan Yana' sergisi, İş Sanat Ankara Sanat Galerisi’nde

Ankara Sanat Galerisi, resim dünyamızın önemli çiftlerinden Melahat ve Eşref Üren’in sanatsal yolculuğuna ev sahipliği yapıyor. İstanbul’da 100 bine yakın sanatsevere ulaşan sergiden derlenen 50 eserlik özel seçki, 1 Ağustos Cumartesi gününden itibaren Ulus’taki İktisadi Bağımsızlık Müzesi’nin üçüncü katında yer alan galeride başkentlilerle buluşuyor.

1939 yılında Ankara’ya yerleşen ve kısa sürede başkentin kültür-sanat hayatına yön veren isimler arasına giren Üren çiftinin bu özel seçkisinde, Türkiye İş Bankası Sanat Eserleri Koleksiyonu’ndaki tabloların yanı sıra karikatürler, şiirler, eskizler ve mektuplar da yer alıyor.



Beynam Ormanları, Eşref Üren

Ziyaretçileri çiftin hem ortak yaşamına hem de iç dünyalarına ortak eden sergi; iki sanatçının ilişkisindeki dinamikleri, neşeyi, ahengi ve kırgınlıkları samimi bir dille yansıtıyor.

Ulus’taki İktisadi Bağımsızlık Müzesi bünyesinde yer alan İş Sanat Ankara Sanat Galerisi’ni pazartesi hariç her gün 10.00-18.00 saatleri arasında ücretsiz olarak ziyaret edilebilir.