YARIN günlerden Cumhuriyet Kitap!

04 Ocak 2023 Çarşamba, 00:03

- Hastalıkla ve yoksullukla geçen 34 yıllık kısacık ömründe modern lirik öykünün yazın dünyasında yerleşmesini sağlamış, öykülerinde toplumdan izole edilmiş, hayal kırıklığına uğramış, yaşamdan pek bir beklentisi olmayan kişilerin psikolojileriyle ilgilenen, duyguları katıksız yaşatan, Van Gogh resimlerinin uyandırdığı yazma isteğiyle yalnızlık, hüzün ve acıları melankolik kısa öyküler haline getiren, içe işleyen usta yapıtlarıyla ölümünün üzerinden 100 yıl geçmesine karşın 25 dilde geniş bir okuyucu kitlesine ulaşmayı başarmış, Virginia Woolf’un “Yazım tekniğini kıskandığım tek kişiydi” dediği Katherine Mansfield (1888-1923) kapağımızda. Z. Doğan Koreli’nin yazısı...

- Üçüncü sayfamızda usta yazar Uğur Kökden’in günlük-denemelerinde yola çıktığı yerden varış noktasına kadar, yol boyunca gözlemlerini, bilgi birikimini ve tanıklıklarını aktardığı, tarih ile günceli, geçmiş ile o anı bir araya getirdiği kitabı Türkiye’den Kesitler-Yıllar, Yollar, Yerler’i (Kırmızı Kedi Yay.) incelediği ‘Bir belleğin kendini arayışı!’ başlıklı yazısıyla Ülker Özakman yer alıyor.

- Feridun Andaç ‘Yeni bir romana gitmek!’ başlıklı yazısında, Ilja Leonard Pfeijffer’ın sizi hatırladığınız her şeyle geçmişinize taşıdığını ve yaşanan / unutulan zamanları yeniden kurdurduğunu imlediği Grand Hotel Europe (Çev. Erhan Gürer / Can Yay.) adlı romanını merceğe alıyor.

- Nursun Erel, usta öykücü Cemil Kavukçu’nun sıradan iç dünyaların derinlerinden seslendiği, toplumun farklı katmanlarından kişilerin sanrılı gerçekliklerine, çilelerine, bağımlılıklarına, hayallerine ve sürgün edilmişliklerine ışık tuttuğu öykülerinden oluşan Boş Zamanlar’ı (Can Yay.) inceliyor.

- Sabri Gürses ölümünün 100. yılına doğru usta Rus yazar Andrey Belıy’ın (26 Ekim 1880 / 8 Ocak 1934) Petersburg (Çev. Sabri Gürses / Everest Yay.), Senfoniler (Çev. Kayhan Yükseler / YKY), Gümüş Güvercin (Çev. Kayhan Yükseler / YKY), Glossolalia (Çev. Sabri Gürses / YKY) adlı yapıtları çevresinde yazınını irdeliyor.

- Y. Bekir Yurdakul Nazmi Ağıl’ın, parçası olduğumuz doğa, tükenmez sandığımız denizler dolayısıyla su üstüne yeniden düşünmemizi amaçladığı Büyük Balık Buluşması (YKY Doğan Kardeş Kitaplığı) ve Figen Şakacı’nın derlediği ve çağdaş edebiyatımızın 12 özgün yazarının büyüme hikâyeleriyle yer aldığı, hem farklı kuşakların ilkgençlik anılarını bir araya getiriyor hem de Türkiye’nin yakın tarihine edebiyatla ışık tuttuğu Herkes Bir Anda Büyür (Kırmızı Kedi Yay.) adlı kitapları merceğe alıyor.

- Kemal Gündüzalp, Dr. Tülay Akkoyun’un dört bölümden oluşan, toplumsal cinsiyet sorunları feminizm, totalitarizm, ütopya-distopya ve bu bağlamda dokuz yapıtı karşılaştırmalı ele aldığı Karşılaştırmalı Feminist Ütopya / Distopya’yı (Günce Yayınları) inceliyor.

- Mehmet S. Aman, Sınav, Uzun Hikâye, Ayla gibi sevilen ve ses getiren filmlerin senaristi ve yazar Yiğit Güralp ile okuyucuyu iyilerin kazandığı yıllara götürdüğü, Barış Manço’dan Zeki Müren’e, Tarık Akan’dan Sadık Şendil’e uzanan anekdotlarla iyiliğin, gülümsemenin, umudun kıyılarına davet ettiği deneme kitabı İyi Hissettiren Yazılar’ı (Masa Kitap) konuşuyor.

- Kısa tanıtımlarımız Mustafa Başaran’ın hazırladığı Bulmaca ile düşün trafiği sürüyor!

İyi okumalar...

Gamze Akdemir



