YARIN günlerden Cumhuriyet Kitap!

Yayınlanma: 18 Ocak 2023 - 00:03

Güncelleme: 18 Ocak 2023 - 00:03

- Feridun Andaç’ın “Girit’e sevdalı bakış!” başlıklı incelemesiyle, ikilemlerini yapıtlarına yansıtmış, sonsuzluk düşüncesinin simgesi olan “Girit Hayali”ni leitmotiv olarak sürekli olarak işlemiş, 1885’te Girit Adası’nın Heraklion kentinde doğan, çocukluğu Osmanlı yönetimindeki bu adada geçen, hayatla ölüm arasında geçen çocukluğunun yurduna sıkı sıkıya bağlı Nikos Kazancakis ve Necdet Neydim’in “Babasını sırtlayan oğul” başlıklı incelemesiyle, kısa süre önce yitirdiğimiz, yaşamını babası Rıfat Ilgaz’ın haklarını korumaya, onuruna sahip çıkmaya ve edebiyat dünyasındaki yerini sağlamlaştırmaya adamış, babasıyla birlikte 1983’te kurduğu Çınar Yayınları’nda pek çok yazarı edebiyat dünyasına kazandırmış usta yazar ve yayıncı Aydın Ilgaz kapağımızda. Anılarına saygıyla...

- Üçüncü sayfamızda “Dayanarak, direnerek süren bir ‘Uzunkoşu’” başlıklı yazısıyla eğitimci yazar Dr. Niyazi Altunya’nın Uzunkoşu (Cumhuriyet Kitapları) adlı anı kitabını incelediği yazısıyla Mustafa Gazalcı yer alıyor.

- Ferda Fidan, “Gerçeklikle sanat arasında bir tiyatro insanı” başlıklı yazısında, Katolik yobazlar tarafından “insan kılığına girmiş bir iblis, bir hovarda, ibretlik işkencelere layık bir kâfir” olarak nitelenmiş, hemen tüm oyunlarında dolaylı yoldan da olsa güçlü düşmanlarını hicvetmekten vazgeçmemiş bir ustayı, Molière’i (15 Ocak 1622 / 17 Şubat 1673) merceğe alıyor.

- Erendiz Atasü, Semiramis Yağcıoğlu’nun Suat Derviş’in Suskun Kadınlarını, Orhan Kemal’in Murtaza’sını, Aziz Nesin’in Zübük’ünü, F.Scott Fitzgerald’ın Gatsby’sini Lawrence Durrell’in Justine’ini, Ernest Hemingway’in Robert Jordan’ını ve daha birçok kahramanını incelediği Roman Kahramanları ve Öznellik: Söylem İdeoloji ve Coğrafya’sını (Öteki Yay.) değerlendiriyor.

- Adnan Binyazar, “Beslenme kültürü” başlıklı yazısında, Artun Ünsal’ın İstanbul’un Lezzet Tarihi (Everest Yayınları), Nadide Bir Goncadır Enginar (İletişim Yay.), Ortaya Karışık (İletişim Yay.), Nimet Geldi Ekine-Türkiye Ekmeklerinin Öyküsü (YKY), Boğaz’ın İnsanları (Kırmızı Kedi Yay.) başta olmak üzere “beslenme” konusunda kaleme aldığı kitapları inceliyor.

- Gamze Akdemir, Işık Öğütçü ile özgün, yalın, samimi bir o kadar da muzip üslubuyla kaleme aldığı, kimi nükteli kimi sonsuz hüzünlü dizelerle yaşamın her parçasına dokunduğu, sevdaya ve güzel yarınlara özlemin bir ifadesi niteliğindeki şiir kitabı Unutma’yı (Everest Yay.) konuşuyor.

- Mehmet S. Aman, Çiğdem Ülker ile edebiyatla ilgili düşüncelerini dilbilgisel ve kuramsal düzlemde ele aldığı, yazarları ve yazarlıkta ilerlemek isteyenleri edebiyat yolculuğuna davet ettiği, yazarlığın yaratıcı dünyasını besleyen etkileri vurguladığı kitabı Yazmak... Zamanı Aşmak’ı (Remzi Kitabevi) konuşuyor.

- Y. Bekir Yurdakul, Behiç Ak’ın yazıp resimlediği, bir gündelik hayat eleştirisi sunduğu, başarı gibi, başarısızlığın da oyunun aynı değerde parçaları olduğunu anımsattığı kitabı Berberdeki Papağan’ı (Günışığı Kitaplığı) merceğe alıyor.

- Güncel, kısa tanıtımlar ve Mustafa Başaran’ın hazırladığı Bulmaca ile de düşün trafiği sürüyor!

İyi okumalar...

Gamze Akdemir

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