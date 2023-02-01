YARIN günlerden Cumhuriyet Kitap!

Yayınlanma: 01 Şubat 2023 - 00:04

Güncelleme: 01 Şubat 2023 - 00:04

- Atatürk devrimlerine yürekten bağlı bir ailede Kurtuluş Savaşı öyküleriyle ve huzurlu bir kasaba ortamında bal damlayan dillerine hayran olduğu masalcılardan dinlediği masallarla büyüyen bir çocuk ve bir dil öğretmeni olarak yetkin şiirsel dille kaleme aldığı; geleneğe saygıyı pekiştiren, masallarımıza dokunmuş, edebiyatı özgünleştiren deyişlerimizi de yoldaşı kıldığı yapıtlarıyla usta yazar Şahsene Camız kapağımızda.

Masallarımızın gelecek kuşaklara aktarılmasına, anlatılmasına adandı, bu ülküyle dinledi, yazdı, yazıyor Şahsene Camız. Dediği gibi “Bir kaynak suyu denli temiz bir Türkçeyi, zenginliğini, şiirselliğini tanıyarak başladığım yolculuğun ruhumdaki, dilimdeki izleridir görüp gözledikleriniz. O masalcılarda, masal kişilerindeki ruh temizliği. Çocukluğumuzun vazgeçilmez lezzeti olan masallarla beslendi kişiliğimiz. Her şeye karşın; sürdürdüğümüz iyimserlik, koruduğumuz umutlar, iyi niyet, o günlerin armağanıdır bize.” Gamze Akdemir’in söyleşisi ve İclâl Nur’un yazısı...

- Üçüncü sayfamızda, iklim değişikliğinin günümüzde aktivizmi kaçınılmaz kıldığını, burada uyarıcı, gösterici, ivdirici gücün edebiyat olduğunu ve edebiyatçının artık alana inmesi gerektiğini imlediği “İklim değişikliği ve edebiyat” başlıklı yazısıyla Feridun Andaç yer alıyor.

- Özdemir İnce, “Yazarın vatanı, şairin kimliği” başlıklı yazısında, “Türkçe, orta malı değildir, ne’ligi, kimliği, vatan adresi belli bir varlıktır. Eğer o dili kullanıyorsan onun ne’liğine, kimliğine, adresine saygı duyacaksın, terbiyesizlik etmeyeceksin. (...) Yazarın vatanı yapıtını yarattığı dildir; şiirini yazdığı dil şairin kimliğidir.” vargısını açımlıyor.

- Erdal Atıcı, emekli öğretmen ve sendikacı Maksut Balmuk’un yaşamöyküsü ve mücadelesinin yanı sıra her bölümde öğretmenlere gerekli mevzuat bilgilerini de paylaştığı Yaşadıklarımdan Öğrendiklerim (Ürün Yay.) adlı kitabını değerlendiriyor.

- Mavisel Yener, Prof. Dr. Hasan Erkek’in 2002-2022 arasında kaleme aldığı, gerçek sanatçının yalnızlığına dikkat çeken; savaşlara, küresel sermayeye, sansüre, arsızlığa, tüm haksızlıklara, onursuzca dayatmalara karşı sanatın boyun eğmemesinin altını çizen “eleştirel şiirler” ya da “şiirsel eleştiriler”ini topladığı Orfeus’tan Sonra (Türkiye İş Bankası Kültür Yay.) adlı kitabını merceğe alıyor.

- Ümit Mutlu, Terry Pratchett’ın insanlara özgü düşünsel yetileri farelere atfederek toplumsal normları sorguladığı ve yaşam ile varoluş gibi felsefi konuları hicvettiği kitabı Muhteşem Maurice ve Değişmiş Fareleri’ni (Çev. Niran Elçi / Delidolu Yay.) inceliyor.

- Y. Bekir Yurdakul, Everest Yayınları’nca “Sanatçının Gördükleri” üst başlığıyla yayımlanan, Metropolitan Sanat Müzesi işbirliğiyle kotarılmış, Cemile Sezer’in çevirdiği Faith Ringgold (Sharma Jackson), Georgia O’Keeffe (Gabriele Belkan), Hokusai (Susie Hodge) ve Burçak Targaç’ın çevirdiği Vincent van Gogh (Amy Guglielmo) adlı kitapları merceğe alıyor.

- Kısa tanıtımlarımız, Güncel ve Mustafa Başaran’ın hazırladığı Bulmaca ile de düşün trafiği sürüyor!

İyi okumalar...

Gamze Akdemir



