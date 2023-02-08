Cumhuriyet Kitap Dergi'de bu hafta!

Yayınlanma: 08 Şubat 2023 - 00:03

Güncelleme: 08 Şubat 2023 - 00:05

Acımız tarifsiz. Yüzyılın felaketinde yaşamını yitirenlere rahmet, yakınlarına başsağlığı, yaralılarımıza acil şifalar diliyoruz.

- Önce şiiri vardı: “Bilin: Halkın ekmeğidir adalet”. Şiirle başlayan, tiyatroya yön, biçim vermeyle süren, düşünceleriyle halkını, dünyayı sanatla kavramaya çalışan savaşımın içinde dopdolu bir ömür sürdü. Faşizmin içyüzünü gözler önüne serdi, hep barışı savundu, tiyatro kavramını, uygulamalarını tüm dünyaya kabul ettirdi.

Jorge Amado’nun dediği gibi, çağdaş yazarlardan pek azının eserleri bir büyük Alman şairinin, bir dâhi dram yazarınınki kadar barış düşüncesiyle dolmuş, barışa hizmetin gerekliliğini belirtmiş,tir. O, insanlık davasının, iyilik için, gelecek için, yaşamak için savaşan basit insanın davasının neferi olmuştur. Bize derin görüşler, büyülü düşünceler ve yüksek duygular ile atılgan bir biçim özgünlüğünden oluşan bir eser bırakmıştır.

Doğumun 125. yılında büyük şair, yazar, düşünce, tiyatro insanı Bertolt Brecht (10 Şubat 1898-14 Ağustos 1956) kapağımızda. Gültekin Emre’nin yazısı…

- M. Sadık Aslankara, dünya öykücülüğü içinde artık seçkin bir yere sahip olduğunu imlediği öykücülüğümüzün her yıl alana katılan pek çok yazarın, özelde kadının ilk öykü kitabıyla da alabildiğine geliştiğini vurguladığı "İlk öykü kitaplarıyla kadınlarımız" başlıklı yazısında, Nazlı Ayça Özkarahan (Şeytan Düğünü / Monokl Yayınları), Özlem Yanmaz (Kırk Birinci Evin Banyosu / Edebiyatist Yayınevi), Nazlı Deniz Güler (İçi Güzel Olsun / (Alakarga Yay.) ve İlke Mırık'ın (Her Şey Mümkün / Perseus Yayınları) ilk öykü kitaplarını irdeliyor.

- Yusuf Selman İnanç, 30 yıl boyunca Birleşmiş Milletler’de çalışmış ve genel sekreter yardımcılığı da yapmış olan Shashi Tharoor'un, İngiliz emperyalizmini keskin bir dille eleştirdiği, Britanya'nın aydınlanmacı despotizm mitini çürüttüğü ve İngilizlerin yükselişi ile Hindistan'ın çöküşü arasındaki ilişkiyi her yönüyle ortaya koyduğu Utanç İmparatorluğu: İngilizler Hindistan'da Ne Yaptı? (Çev. Yusuf Selman İnanç / Kronik Kitap) adlı kitabını inceliyor.

- Halil Gökhan, eğitimci, gazeteci ve yazar Cemil Yavuz ile Cumhuriyet Devrimi’nin önemli adımlarından “Köy Enstitüleri” ile “Toprak Reformu”nu irdelediği ve karşıdevrimin ataklarıyla ülkemizin kaderinin evrildiği noktayı merceğe aldığı kitabı Cumhuriyetin Kalbinden Vurulduğu Yer’i (Kafekültür Yayınları) konuşuyor.

- Eray Canberk , 1985’ten bu yana kaleme aldığı değinmeler, bir başka deyişle “derkenar”lardan seçip derlediği Yazılakalanlar ’ın sekizincisiyle buluşturuyor okuyucularımızı.

- Günnur Aksakal Baykan , Behiç Ak ile dünyanın en sıra dışı berberinin koltuğuna oturan çocuk, kadın, erkek herkesin kendini sihirli bir tiyatro sahnesinde buluverdiği bir hikâye anlattığı ve sanatsız bir yaşamın dünyayı nasıl durgunlaştırdığını gözler önüne serdiği yeni romanı Berberdeki Papağan’ı (Günışığı Kitaplığı) konuşuyor.

- Gamze Akdemir , Nevra Bucak ile okuyucuları rüya gibi aşklar, rüya gibi bir İstanbul ve 50’li yıllara götürdüğü, dönemin gerilimleriyle değil kentin romantizmiyle ve Cumhuriyetçi kuşaklarla kurguladığı, özyaşamından kesitlerle gelişen romanı Bir İstanbul Rüyası’nı (Artshop Yayıncılık) konuşuyor.

- Prof. Dr. Muhsin Macit, Meliha Yıldırım ’ın, Osmanlı’nın meşhur şairlerini harmanladığı, 16. yüzyılın toplumsal yapısındaki kadercilik düşüncesinden uzaklaşıp birey olmayı seçen, eşinin baskılarından usanmış Nesime’nin mücadelesini işlediği romanı Remil’i (Alakarga Yayınları) inceliyor.

- Y. Bekir Yurdakul , Seza Kutlar Aksoy ’un Güvercin’in Saati-Büyülü Armağan (Bilgiyolu Kültür Yay.) ve Hatice Demir ’in Akasyalı Meydanın Çocukları (Günışığı Kitaplığı) adlı kitaplarını merceğe alıyor.

- Kısa tanıtımlarımız, çocuk edebiyatının yetkin örneklerinin değerlendirildiği Güncel ile Mustafa Başaran’ın hazırladığı Bulmaca köşelerimizde de düşün trafiği sürüyor.

İyi okumalar…

Gamze Akdemir

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