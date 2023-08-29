Yaşar Kemal'in manevi oğlu, yayıncı Raşit Gökçeli yaşamını yitirdi

Yayınlanma: 29.08.2023 - 16:12

Güncelleme: 29.08.2023 - 16:12

Toros Yayınları sahibi, yayıncı ve mimar Raşit Gökçeli yaşamını yitirdi. Gökçeli'nin ölüm haberi, Yayıncılar Birliği'nin sosyal medya hesabından duyuruldu.

Yapılan açıklamada, "Toros Yayınları sahibi, yayıncı Raşit Gökçeli'nin vefatını üzüntüyle öğrendik. Ailesine, sevenlerine ve yayın dünyasına baş sağlığı dileriz" ifadelerini kullanıldı.







PEN TÜRKİYE'DEN AÇIKLAMA

Gökçeli'nin ölümü üzerine PEN Türkiye'den yapılan açıklamada şöyle denildi:

"PEN Yazarlar Derneğimizin üyesi, zor günlerinde ve bulunduğu tüm örgütlenmelerde büyük emekleri olan, bir dönem Yönetim Kurulu Üyeliğimizi de yapan Raşit Gökçeli’yi kaybetmenin acısını yaşıyoruz. Yaşar Kemal ve Tilda Kemal'in oğlu, İstanbul Teknik Üniversitesi mezunu, Mimar- mühendis Gökçeli, Cem Yayınları'nın neferi ve Toros Yayınları'nın sahibiydi..

Nur içinde uyusun.

Cenazesi yarın öğle namazını müteakip Zincirlikuyu Mezarlığı'ndan kaldırılacaktır.

Ailesine, sevenlerine başsağlığı diliyoruz."

RAŞİT GÖKÇELİ KİMDİR?

20 Ekim 1944 tarihinde dünyaya geldi. Orta öğrenimini İstanbul'da Saint Benoit Lisesi'nde tamamladı. 1967 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi, Mühendislik Mimarlık Fakültesi, Mimarlık bölümünü bitirdi. 1970'te öğrenci asistan olarak ODTÜ Mimarlık Fakültesi Şehir ve Bölge Planlama bölümünde çalışmaya başladı. Aynı bölümde yüksek lisans eğitimini yaptı.

1981-82 yılları arası Cem Yayınları Arkadaş Çocuk Dizisi Yönetici Yardımcılığı yaptı. 1982-1998 yılları arasında Toros Yayınları Yöneticiliği yaptı ve 2000 yılında emekli oldu.Makaleleri; Mimarlık, Ada, Yapı, Yaşama Sanatı, Varlık, Dünya Kitap, Gösteri, Öteki-siz gibi mesleki ve edebiyat dergilerinde yayımlandı.