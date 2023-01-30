Yayınlanma: 30 Ocak 2023 - 00:02

Güncelleme: 30 Ocak 2023 - 00:02

“Okurumuz Yazarın Yol Haritası’nın amacı ne diye sorabilir. Bir okur yazarların eserlerine nasıl isim bulduğunu, eserlerini nasıl düzelttiğini ya da yazamadıklarında ne yaptıklarını öğrenmek isterse, çok zor bir işe girişmesi gerekir. Bu kitap tüm bu soruları ve daha fazlasını temalarına uygun başlıklara ayırıp her türlü yazarın görüşlerinden, gözlemlerinden ve tavsiyelerinden örnekleri bir araya getiriyor.” Nicole Rudick'in önsözünden...

Dünyanın en prestijli edebiyat dergilerinden The Paris Review’da yayımlanan röportajların derlemesinden oluşan Yazarın Odası 1 ve 2’nin ardından Yazarın Yol Haritası: The Paris Review Röportajlarından Anekdotlar, Fikirler ve Tavsiyeler (Çeviren: Sevde Nacak / Timaş Yayınları) kitabı, okuyucuyu çağdaş dünya edebiyatının önemli isimlerinin yazma eylemiyle ve edebiyatla şekillenen dünyalarına konuk ediyor.

“Yazar: Bir Profil”, “Teknik Meseleler”, “Farklı Türler” ve “Yazarın Hayatı” olmak üzere dört bölüme ayrılan kitap; Elena Ferrante, Italo Calvino, Ursula K. Le Guin, Jorge Luis Borges, Simone de Beauvoir gibi pek çok yazarın yazmaya nasıl başladığına, çalışma alışkanlıklarına, kullandığı yöntemlere, editörler, okurlar ve yazarlarla ilişkisine ve farklı yazın türlerine yaklaşımlarına ilişkin düşüncelerini içeriyor.

Yazarın Yol Haritası: The Paris Review Röportajlarından Anekdotlar, Fikirler ve Tavsiyeler/ Çeviren: Sevde Nacak / Timaş Yayınları / 384 s. / 2023.