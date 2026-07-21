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Yazın enerjisini hissettiren filmler: Tatil konulu 5 film!
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Yazın enerjisini hissettiren filmler: Tatil konulu 5 film!

21.07.2026 15:35:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
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Yazın enerjisini hissettiren filmler: Tatil konulu 5 film!

Yaz tatili; rutinden uzaklaşmanın, yeni maceralara atılmanın ve gençliğin o coşkulu ruhunu sonuna kadar yaşamanın en güzel dönemidir. Sinema dünyası da bu eşsiz dönemi unutulmaz hikayelerle beyaz perdeye taşıyarak izleyicilere her seferinde aynı tatil heyecanını yaşatır. Güneşin, sahilin, dostluğun ve keşif tutkusunun eksik olmadığı, izleyeni anında yaz tatiline ışınlayacak o en iyi 5 gençlik filmi...

Yazın enerjisini hissettiren filmler: Tatil konulu 5 film!

1. The Last Summer (Son Yaz)

Liseden mezun olup üniversiteye adım atmadan önceki o kritik ve büyüleyici yaz mevsimini konu alıyor. Chicago'da geçen yapım, bir grup gencin aşk, gelecek kaygısı ve dostlukla harmanlanmış son yaz günlerini ekranlara taşıyor.

Yazın enerjisini hissettiren filmler: Tatil konulu 5 film!

2. EuroTrip

Lise mezuniyetinin ardından lise aşkıyla internet üzerinden mektuplaşırken yanlış anlamalar sonucu kendini bir anda yollarda bulan Scott'ın ve en yakın arkadaşlarının hikayesini anlatıyor. 

Yazın enerjisini hissettiren filmler: Tatil konulu 5 film!

3. The Way, Way Back (Geri Dönüş Yok)

Annesi ve otoriter üvey babasıyla birlikte bir sahil kasabasında zorunlu ve sıkıcı bir yaz tatiline çıkan içe dönük 14 yaşındaki Duncan'ın büyüme hikayesini işliyor.

Yazın enerjisini hissettiren filmler: Tatil konulu 5 film!

5. Adventureland

1980'lerin yaz aylarında geçen film, üniversiteden yeni mezun olan ve planladığı Avrupa seyahatini maddi imkansızlıklar yüzünden iptal etmek zorunda kalarak memleketindeki eğlence parkında (Adventureland) iş bulan James'in hikayesini anlatıyor.

Yazın enerjisini hissettiren filmler: Tatil konulu 5 film!

4. The Sisterhood of the Traveling Pants

Yaz tatilinde ilk defa birbirlerinden farklı coğrafyalara dağılacak olan dört yakın kız arkadaşın hikayesini merkezine alıyor. 

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