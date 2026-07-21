Yazın enerjisini hissettiren filmler: Tatil konulu 5 film!

1. The Last Summer (Son Yaz) Liseden mezun olup üniversiteye adım atmadan önceki o kritik ve büyüleyici yaz mevsimini konu alıyor. Chicago'da geçen yapım, bir grup gencin aşk, gelecek kaygısı ve dostlukla harmanlanmış son yaz günlerini ekranlara taşıyor.

2. EuroTrip Lise mezuniyetinin ardından lise aşkıyla internet üzerinden mektuplaşırken yanlış anlamalar sonucu kendini bir anda yollarda bulan Scott'ın ve en yakın arkadaşlarının hikayesini anlatıyor.

3. The Way, Way Back (Geri Dönüş Yok) Annesi ve otoriter üvey babasıyla birlikte bir sahil kasabasında zorunlu ve sıkıcı bir yaz tatiline çıkan içe dönük 14 yaşındaki Duncan'ın büyüme hikayesini işliyor.

5. Adventureland 1980'lerin yaz aylarında geçen film, üniversiteden yeni mezun olan ve planladığı Avrupa seyahatini maddi imkansızlıklar yüzünden iptal etmek zorunda kalarak memleketindeki eğlence parkında (Adventureland) iş bulan James'in hikayesini anlatıyor.