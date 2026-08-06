Yeni diziler ve beklenen sezonlar geliyor: Ağustos ayında Netflix’te neler var?

Ağustos ayında Netflix kütüphanesine yeni diziler, sevilen yapımların devam sezonları ve farklı türlerde dikkat çeken içerikler ekleniyor. Polisiye, gençlik, romantik komedi ve gerilim gibi farklı türlerdeki yapımlar, yazın son günlerinde izleyicilere çeşitli seçenekler sunuyor. İşte Ağustos ayında Netflix’te yayınlanacak öne çıkan yapımlar...

AĞUSTOS AYINDA NETFLİX’TE ÖNE ÇIKAN DİZİLER Yüzyıllık Yalnızlık – 5 Ağustos (2. Kısım) Yüzyıllık Yalnızlık, ikinci kısmıyla hikâyesine devam ediyor. Buendía ailesinin sonraki kuşaklarına ve Macondo’nun değişen kaderine odaklanan yapım, büyülü atmosferi ve kuşaklar boyunca ilerleyen hikâyesiyle dikkat çekiyor. Edebiyat uyarlamalarını ve epik anlatıları sevenler için ayın öne çıkan seçeneklerinden biri olan yapım, 26 Ağustos’ta final yapacak.

My Life with the Walter Boys – 6 Ağustos (3. Sezon) Gençlik ve romantik dram türündeki My Life with the Walter Boys, üçüncü sezonuyla izleyici karşısına çıkıyor. Jackie’nin Walter ailesiyle ilişkisi ve karmaşık aşk üçgeni yeni sezonda daha da hareketleniyor. Sağlık krizi, aile içi gerilimler ve beklenmedik gelişmeler hikâyeye eşlik ediyor.

Ricky Gervais Alley Cats – 7 Ağustos (Animasyon) Altı bölümlük yetişkin animasyonu Ricky Gervais Alley Cats, sokak kedilerinin dünyasını absürt diyaloglar ve kara mizahla ele alıyor. Alışılmış animasyonlardan farklı bir yapım arayan izleyiciler için dikkat çekici bir seçenek sunuyor.

Our Sticky Love – 7 Ağustos (Yeni Dizi) Romantik komedi, gizem ve suç unsurlarını bir araya getiren Our Sticky Love, hafızasını kaybeden bir savcı ile onun erkek arkadaşı olduğunu söyleyen eski bir boksörün hikâyesini konu alıyor. Hafıza kaybı ve yanlış anlaşılmalarla başlayan hikâye, ilerleyen bölümlerde suç örgütleri ve karakterlerin geçmişleriyle daha hareketli bir hâle geliyor.

Tires – 13 Ağustos (3. Sezon) Üçüncü sezonuyla geri dönen Tires, küçük bir oto servis işletmesindeki günlük karmaşayı ve karakterler arasındaki tuhaf rekabetleri mizahi bir dille ele alıyor. Kısa bölümleri ve hızlı ilerleyen yapısıyla kolay izlenebilen komedi seçenekleri arasında yer alıyor.

My Brilliant Career – 13 Ağustos (Yeni Dizi) Dönem atmosferinde geçen My Brilliant Career, güvenli bir evlilik yerine yazarlık hayalinin peşinden gitmek isteyen genç bir kadının hikâyesine odaklanıyor. Kariyer tutkusu, aşk ve kişisel özgürlük arasında kalan karakterin mücadelesi, romantik dram ve dönem yapımlarını sevenlere hitap ediyor.

Outer Banks – 20 Ağustos (5. Sezon) Macera ve gençlik türündeki Outer Banks, beşinci ve final sezonuyla ekranlara dönüyor. Pogues ekibinin hazine avı üzerinden başlayan macerası bu kez intikam, kefaret ve kaderlerini değiştirebilecek bir eserin peşinden ilerliyor.

Blood Sacrifice – 20 Ağustos (Yeni Dizi) Suç gerilimi türündeki Blood Sacrifice, birbirinden uzaklaşmış bir baba ve oğlun işleri nedeniyle yeniden bir araya gelmesini konu alıyor. Polis memurlarını hedef alan cinayetlerin araştırıldığı hikâye, aile ilişkilerini karanlık suç atmosferiyle birleştiriyor.

Beauty in Black – 27 Ağustos (3. Sezon) Üçüncü sezonuyla dönen Beauty in Black, sınıf farkları, güç ilişkileri ve güzellik dünyasının karanlık tarafını merkezine alıyor. Aile çevresinde gelişen çatışmaların büyüdüğü yapımda entrikalar ve geçmişten gelen sırlar yeni sezonda da önemli bir yer tutuyor.

Mezarlık – 28 Ağustos (3. Sezon) Yerli polisiye yapımlardan Mezarlık, üçüncü sezonuyla izleyici karşısına çıkıyor. Yeni bir vakanın ortaya çıkmasıyla yeniden bir araya gelen ekip, soruşturmayı sürdürürken olayların kişisel ve sarsıcı yönleri de ortaya çıkıyor.

All the Truth in My Lies – 28 Ağustos (Yeni Dizi) Beş bölümlük mini dizi All the Truth in My Lies; arkadaşlık, aşk, sırlar ve duygusal hesaplaşmalar etrafında şekilleniyor. Bekârlığa veda kutlaması için karavan yolculuğuna çıkan yakın arkadaş grubunun hikâyesini anlatan yapım, kısa sürede tamamlanabilecek bir dizi arayanlara hitap ediyor.

AĞUSTOS AYINDA NETFLİX’TE ÖNE ÇIKAN BELGESELLER Big Chicken: A Fast Food Conspiracy – 5 Ağustos Fast food sektörünün perde arkasına odaklanan belgesel; tavuk üretimi, büyük gıda zincirleri ve tüketim alışkanlıklarını ele alıyor. Günlük hayatta tüketilen yiyeceklerin arkasındaki ekonomik ve endüstriyel sistemi merak edenler için dikkat çekici bir içerik sunuyor.

Inside the Trustor Scandal – 5 Ağustos Finans dünyasındaki bir skandalı konu alan yapım; şirket yönetimi, para akışı ve kurumsal yapı üzerinden gerçek bir hikâyeyi ele alıyor. Finansal suç ve gerçek olay belgesellerini sevenler için ağustos ayında izlenebilecek seçenekler arasında bulunuyor.

José Mourinho – 11 Ağustos Üç bölümlük belgesel seri, José Mourinho’nun futbol kariyerine odaklanıyor. Kariyeri boyunca kazandığı kupalar, taktik anlayışı, polemikler ve futbol dünyasında oluşturduğu imaj üzerinden ilerleyen yapım; başarı, baskı ve rekabet hikâyelerini seven izleyicilere hitap ediyor.

AĞUSTOS AYINDA NETFLİX’TE İZLENECEK FİLMLER The Last House – 7 Ağustos Bilim kurgu ve gerilim türündeki The Last House, kendi evlerinde mahsur kalan dört kişilik bir ailenin hikâyesini anlatıyor. Giderek azalan kaynaklar ve dışarıdaki belirsiz tehdit karşısında hayatta kalmaya çalışan ailenin mücadelesi, kapalı alan gerilimini sevenlere hitap ediyor.

Don’t Say Good Luck – 14 Ağustos Gençlik hikâyesini aile dramıyla birleştiren Don’t Say Good Luck, lise müzikalinde sahneye çıkmaya hazırlanan genç bir kızın hayatına odaklanıyor. Evde yaşanan büyük bir dramın karakterin hayatını değiştirmesiyle hikâye, sahne heyecanı ile duygusal bir aile krizini bir araya getiriyor.