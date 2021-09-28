Yeni sanat merkezi, Devrim Erbil sergisiyle açılıyor

28 Eylül 2021 Salı, 04:00

Ressam Güher Elçiçek tarafından açılacak G&G Sanat Merkezi, ilk açılış sergisini, Türk resminin en önemli temsilcilerinden olan Devrim Erbil’in “Çeşitlemeler” sergisi ile yapacak. Sergi, 2 Ekim-2 Kasım tarihleri arasında G&G Sanat Merkezi görülebilir.

Küratörlüğünü ressam Ahmet Özel’in yaptığı sergide, sanatçının çeşitli dönemlerine ait pentür, baskı ve halı eserlerinden oluşan geniş bir seçki yer alacak.

Anadolu yakasında Çiftehavuzlar’da Beyaz Köşk’te açılacak G&G Sanat Merkezi, yıl boyunca sergiler, seminerler, workshop’lar, söyleşiler ve kurslarla sanatseverlere ve genç yeteneklere kapılarını açacak.