Yeni sezonda ENKA Sanat: Perde ENKA Sanat’ta sonbahar rüzgarıyla aralanıyor...

ENKA Sanat, yeni sezonunda Türkiye'den ve dünyadan virtüöz sanatçıları ve seçkin toplulukları sanatseverlerle buluşturmaya hazırlanıyor.

ENKA'dan yapılan açıklamaya göre, 26 Ekim-15 Aralık arasında gerçekleştirilecek sezon programında oda müziği konserlerinin yanı sıra tiyatro oyunları ve National Theatre Live'ın sahneden beyaz perdeye taşınan yapımları izleyiciyle buluşacak.

ENKA Sanat'ın kasım ayı programında klasik repertuvardan çağdaş eserlere uzanan farklı dönem ve yaklaşımlar oda müziği konserleriyle sanatseverlere sunulacak.

Sezonun öne çıkan etkinliklerinden biri, 3 Kasım'da gerçekleştirilecek Nexus Trio konseri olacak. Dünyanın prestijli konser salonlarından Berlin Philharmonie'deki prömiyerinin ardından Türkiye'deki ilk konserini verecek toplulukta kemanist Hande Küden, piyanist Birsen Ulucan ve viyolonsel sanatçısı Çağ Erçağ yer alıyor.

Nexus Trio, ilk Türkiye konserinde Ludwig van Beethoven'ın "Piyano Trio Op. 1 No. 3" eserinin yanı sıra Türk besteci Oğuzhan Balcı'nın Piyanolu Trio'sunu seslendirecek.

Programda 10 Kasım'da gerçekleştirilecek "Hafıza" başlıklı konserde keman sanatçısı Cihat Aşkın ile piyanist Roberto Issoglio, Atatürk'ün sanata verdiği değer ve bıraktığı kültürel hafıza üzerinden anacak. 24 Kasım'daki "Resonance" konserinde ise keman sanatçısı Elvin Hoxha Ganiyev, viyolonsel sanatçısı Dilbağ Tokay ve piyanist İlyun Bürkev aynı sahneyi paylaşacak.

TİYATRO PROGRAMI

ENKA Sanat'ın yeni sezon programında tiyatro yapımları da yer alacak.

Serkan Keskin'in tek kişilik performansıyla sahnelediği "Saatleri Ayarlama Enstitüsü", 26 Ekim'de yeniden izleyiciyle buluşacak. Ahmet Hamdi Tanpınar'ın aynı adlı eserinden uyarlanan oyun, Hayri İrdal'ın zamanla ve modern dünyayla kurduğu ilişki üzerinden Doğu-Batı ve eski-yeni karşıtlıklarını ele alıyor. Yapımın yönetmenliğini Serdar Biliş, müziklerini ise Tuluğ Tırpan üstleniyor.

Çocuklara yönelik "Neşeli Cumartesiler" serisi kapsamında 7 Kasım'da, 28. Uluslararası İstanbul Kukla Festivali işbirliğiyle "Köpek Biti Sirki" sahnelenecek. Türkiye'de ilk kez izleyici karşısına çıkacak ödüllü interaktif gösteride, Rodriguez adlı köpek ile sahibi Madame L'Amour'un hikayesi anlatılacak.

30. İstanbul Tiyatro Festivali'nde prömiyerini yapan "Sanatçısı Belirsiz* İvi Buradaydı" ise 8 Aralık'ta ENKA Sanat'ta sahnelenecek. Zeynep Özden ve Elif Sözer'in proje tasarımını ve yönetmenliğini üstlendiği, Çiğdem Erdöl'ün yazdığı oyun, 1922'de İstanbul'da doğan Rum ressam İvi Stangali'nin kayıp izlerinin peşine düşüyor.

Tilbe Saran, Fulya Peker ve Çağdaş Ekin Şişman'ın rol aldığı yapım, sanatçının yaşamının farklı dönemleri üzerinden sürgün, kopuş, kaybolan tablolar ve hafıza temalarını ele alıyor.

ENKA Sanat ayrıca Başka Sinema işbirliğiyle National Theatre Live kapsamında dünyaca tanınan tiyatro yapımlarının yüksek kaliteli kayıtlarını beyaz perdeye taşıyacak.

Programın ilk gösterimi 1 Aralık'ta, Helen Mirren'in Kraliçe 2. Elizabeth'i canlandırdığı "The Audience" ile gerçekleştirilecek. Yapım, Kraliçe'nin 60 yıllık hükümdarlığı boyunca 12 başbakanla gerçekleştirdiği haftalık görüşmeler üzerinden monarşinin arkasındaki kişisel dünyaya odaklanıyor.

Arthur Miller'ın klasik eseri "All My Sons"un (Hepsi Oğlumdu) sinema gösterimi ise 15 Aralık'ta yapılacak. Yapımda Bryan Cranston ve Marianne Jean-Baptiste başrolleri paylaşıyor.

ENKA Sanat'ın yeni sezon etkinliklerinin biletleri Biletix ve ENKA Sanat Gişesi'nden temin edilebilecek.