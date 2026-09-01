Yeni yapımlar ve merakla beklenen sezonlar geliyor: Eylül ayında Netflix’te neler var?

Eylül ayı Netflix izleyicileri için birbirinden farklı yapımları beraberinde getiriyor. Netflix Eylül 2026 takviminde yeni diziler, filmler, merakla beklenen sezonlar, mini diziler, animasyonlar ve belgeseller yer alıyor. Aksiyon, romantik drama, gençlik, gizem ve gerilim türlerindeki yapımlarla eylül ayı oldukça hareketli geçecek. İşte Eylül 2026 Netflix takviminde yer alan yapımlar...

EYLÜL AYINDA NETFLİX’TE ÖNE ÇIKAN DİZİLER Mal de Amores (Lovesick) – 2 Eylül | 1. Sezon Romantik drama türündeki yeni yapım, aşk ve ilişkileri tarihi bir dönem atmosferiyle bir araya getiriyor. Meksika Devrimi döneminde geçen hikâyede, geleneklerin baskısı altında kendi hayallerinin peşinden gitmeye çalışan bir kadın karakterin yaşamına odaklanılıyor. Aşk hikâyelerinin yanı sıra dönemin sosyal yapısını ve özgürlük arayışını da işleyen dizi, romantik drama sevenler için dikkat çekici seçeneklerden biri oluyor.

The Gentlemen – 3 Eylül | 2. Sezon Suç, aksiyon ve kara mizahı bir araya getiren yapım, ikinci sezonuyla ekranlara dönüyor. İlk sezonda suç dünyasının içine giren karakterlerin yaşadığı karmaşanın ardından yeni sezonda hikâyenin kapsamı daha da genişliyor. Güç mücadeleleri, aile mirası, tehlikeli anlaşmalar ve beklenmedik kararlar arasında ilerleyen hikâyede romantik gelişmeler de dikkat çekiyor. Hızlı diyalogları, sıra dışı karakterleri ve tempolu olay örgüsüyle aksiyon ve suç dizilerini sevenler için eylül ayının öne çıkan yapımlarından biri.

Crew Girl – 10 Eylül | 1. Sezon Gençlik ve drama türündeki yeni dizi, 16 yaşındaki başarılı bir kürek sporcusunun hayatındaki büyük değişime odaklanıyor. Yeni okuluna başlayan genç karakter, bir yandan ailesindeki sorunlarla mücadele ederken diğer yandan erkek kürek takımına katılıyor. Takım içindeki rekabet, arkadaşlıklar, aile sorunları ve gençlik döneminin kimlik arayışı hikâyenin merkezinde yer alıyor. Spor ve gençlik dizilerini sevenler için yeni bir alternatif sunuyor.

Seni Tanıyorum – 17 Eylül | 1. Sezon Eylül ayında yayınlanacak yerli yapımlardan biri olan dizi, doğum sonrasında hayatına ve mesleğine yeniden yön vermeye çalışan bir kadının hikâyesini anlatıyor. Genç annenin hayatına gizemli bir bakıcının girmesi, evliliğinde ve aile düzeninde beklenmedik çatlakların ortaya çıkmasına neden oluyor. Başlangıçta sıradan görünen olayların giderek karmaşıklaşmasıyla birlikte aile ilişkileri, güven ve şüphe hikâyenin önemli unsurları haline geliyor.

A Different World – 24 Eylül | 1. Sezon Komedi türündeki yeni dizi, ailesinin geçmişinin gölgesinden sıyrılarak kendi hayatını kurmaya çalışan genç bir kadının üniversite macerasını konu alıyor. Üniversiteye başlayan karakter, yeni arkadaşlıklar, kampüs hayatı ve birbirinden farklı deneyimlerle karşılaşırken kendi kimliğini oluşturma mücadelesi veriyor. Gençlik ve kampüs hikâyelerini seven izleyiciler için eğlenceli bir seçenek sunuyor.

EYLÜL AYINDA NETFLİX'TEKİ MİNİ DİZİLER The Doll – 16 Eylül | Mini Dizi Polonya edebiyatının klasik eserlerinden birinden uyarlanan mini dizi, dönem atmosferini yoğun bir dram ve gerilim hikâyesiyle buluşturuyor. Toplumdaki statüsünü yükseltmek isteyen hırslı bir adamın hedeflerine ulaşmak için verdiği mücadele, zamanla takıntılı bir aşk hikâyesine dönüşüyor. Güç, sınıf farklılıkları, hırs ve aşk gibi temaları işleyen yapım, dönem dizilerinden hoşlanan izleyiciler için dikkat çekici bir seçenek.

The Final Problem – 25 Eylül | Mini Dizi Gizem ve suç türündeki mini dizi, 1959 yılında Mallorca kıyılarında başlayan esrarengiz bir olayla izleyiciyi hikâyenin içine çekiyor. Şiddetli bir fırtınanın ardından küçük bir adada mahsur kalan 13 kişinin hayatı, içlerinden birinin ölü bulunmasıyla tamamen değişiyor. Kapalı bir ortamda birbirlerinden şüphelenmeye başlayan karakterler arasında gerilim giderek yükseliyor. Gizem ve suç dizilerini sevenler için ayın dikkat çeken yapımlarından biri.

EYLÜL AYINDA NETFLİX’TE İZLENECEK FİLMLER Why Did I Get Married Again? – 9 Eylül Evlilik ve ilişkiler üzerine kurulu hikâyesiyle romantik komedi türünü seven izleyicilere hitap eden yapım, serinin devam filmi olarak ekrana geliyor. Uzun süre ayrı kalan çiftlerin yeniden bir araya gelmesiyle başlayan hikâye, evlilik hayatının eğlenceli olduğu kadar karmaşık taraflarını da gözler önüne seriyor. Çocuklarının evlilik hazırlıkları vesilesiyle yeniden bir araya gelen çiftler, geçmişi ve ilişkilerini sorgulamaya başlıyor. Mizah, romantizm ve ilişki dramını bir arada izlemek isteyenler için öne çıkan filmlerden biri.

Call My Agent! The Movie – 10 Eylül Eğlence sektörünün perde arkasını konu alan yapım, komedi ve drama unsurlarını bir araya getiriyor. Hikâyede eski bir yetenek ajansının ardından yönetmenlik dünyasına adım atan bir karakterin yaşadığı deneyimler anlatılıyor. Oyuncular, menajerler, kariyer mücadeleleri ve sektör içindeki rekabet üzerinden ilerleyen film, kaotik iş ortamlarını ve eğlence dünyasının görünmeyen taraflarını mizahi bir dille ele alıyor.

EYLÜL AYINDA NETFLİX'TEKİ ANİMASYONLAR Stranger Things: Tale From ’85 – 17 Eylül | 2. Sezon Fantastik evrenin animasyon yapımı olarak dikkat çeken dizi, ikinci sezonuyla maceraya devam ediyor. Hikâye, Hawkins kasabasında ortaya çıkan yeni tehditler ve çözülmesi gereken gizemler etrafında şekilleniyor. Yaratıklar, arkadaşlıklar ve 1980'lerin atmosferi bir araya gelirken hikâyenin evreni de genişlemeye devam ediyor. Fantastik, gizem ve animasyon türlerini sevenler için ayın merak edilen yapımlarından biri.

Pokemon Horizons: Rising Hopes – 18 Eylül | 4. Kısım Sevilen animasyon serisi, yeni bölümleriyle maceraya devam ediyor. Yeni hikâyede Pokémonlar ile eğitmenler arasındaki bağları tehdit eden bir komplo ortaya çıkıyor. Ana karakterler, karşılarına çıkan yeni tehlikeyi çözmek ve krizin büyümesini engellemek için mücadele ediyor. Hem çocukların hem de Pokémon evrenini takip eden yetişkin izleyicilerin ilgisini çekebilecek yapım, eylül takvimindeki animasyon seçeneklerinden biri.

LEGO ONE PIECE – 29 Eylül | 1. Sezon Eylül ayının dikkat çeken animasyon projelerinden biri olan yapım, iki sevilen evreni bir araya getiriyor. Korsan maceralarını eğlenceli bir animasyon dünyasıyla buluşturan hikâyede, Hasır Şapka Korsanları yeni bir görsel dünyada maceralarına devam ediyor. Deniz yolculukları, arkadaşlık, macera ve mizah unsurlarıyla öne çıkan yapım, özellikle animasyon ve fantastik macera sevenler için ayın son günlerinde keyifli bir alternatif sunuyor.

EYLÜL AYINDA NETFLİX'TE İZLEYİCİLERLE BULUŞACAK BELGESEL Fito Páez: Dünya Bir Şarkıya Sığar – 3 Eylül Müzik dünyasına ilgi duyan izleyiciler için hazırlanan belgesel, ünlü Arjantinli müzisyenin hayatına ve sanat yolculuğuna odaklanıyor. Daha önce görülmemiş arşiv görüntülerinin de yer aldığı yapım, sanatçının üretim sürecini, sahne deneyimlerini ve müziğinin arkasındaki kişisel hikâyeleri ele alıyor. Müzik belgesellerini sevenler için eylül ayının dikkat çeken seçeneklerinden biri olarak öne çıkıyor.