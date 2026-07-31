Yerli ve yabancı birçok sanatçı Yenikapı’da sevenleriyle buluşacak

Bu yıl 5’inci kez düzenlenecek İstanbul Festivali, 1-16 Ağustos tarihleri arasında Festival Park Yenikapı’da yapılacak.

Türkiye’nin önemli sanatçıları ve yabancı yıldızlar 16 gün boyunca İstanbullularla buluşacak.

Festival yarın İngiliz rap yıldızı Central Cee ve Türk rap müziğinin sevilen ismi Motive konseri ile başlayacak. 2 Ağustos’ta Gökhan Türkmen ve Ajda Pekkan aynı sahneyi paylaşırken, 4 Ağustos’ta Türk pop müziğinin sevilen ismi Serdar Ortaç sürpriz konuklarıyla birlikte müzikseverlerle buluşacak. 5 Ağustos’ta Derya Bedavacı ve Özcan Deniz, 6 Ağustos’ta maNga ve Sagopa Kajmer, 7 Ağustos’ta ise Dolu Kadehi Ters Tut ve Mor ve Ötesi festival sahnesinde olacak. Elektronik müziğin efsane ismi Tiësto 8 Ağustos’ta Semicenk ile Yıldız Tilbe 9 Ağustos’ta, Edis ve Gülşen 11 Ağustos’ta, Hande Yener “Hande Bizi Sezen’e Götür” projesiyle, Levent Yüksel ise kendi repertuvarıyla 12 Ağustos’ta, Dedublüman ve Duman ise 13 Ağustos’ta izleyicinin karşısına çıkacak.

Festivalin uluslararası programında K-pop’un dünya çapındaki yıldızları KWON EUNBI ve ATEEZ 14 Ağustos’ta, SUNMI ve MONSTA X 15 Ağustos’ta sahne alırken, festival 16 Ağustos’ta pop müziğin güçlü ismi Hadise ve elektronik müziğin başarılı ismi Argy’nin performansıyla kapanacak.

SAHNE MİMAR SİNAN’DAN ESİNLENDİ

Festival, yalnızca sanatçı kadrosuyla değil, ana sahnesiyle de dikkat çekmeye hazırlanıyor. Mimar Sinan’ın taşıyıcı sistem anlayışı ve kemer geometrisinden esinlenerek tasarlanan festival sahnesi, yaklaşık 70 metre genişliği ve 28 metre yüksekliğiyle Türkiye’nin en büyük festival sahnelerinden biri olma özelliği taşıyor.

Festival, konserlerin yanı sıra gün boyu devam eden deneyim alanlarıyla ziyaretçilerine çok yönlü bir festival atmosferi sunacak.

Genç Sahne; canlı performanslar, DJ setleri, dans gösterileri, söyleşiler ve interaktif etkinliklerle ziyaretçileri ana sahne konserlerine hazırlarken, 3x3 Basketbol Alanı ise turnuvalar, gösteri maçları, yarışmalar ve sürpriz aktivasyonlarla spor ile eğlenceyi aynı sahada buluşturacak. Marka deneyim alanları, çocuklara özel eğlence noktaları ve gastronomi seçenekleriyle desteklenen festival, müzik, spor, eğlence ve lezzeti tek çatı altında bir araya getirecek.

Festivalin 750 TL’den başlayan biletleri, “istanbulfestivali.com” ve “biletspace.com” üzerinden satışa sunuluyor.