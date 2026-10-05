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Yeşilçam'ın 'Altın Çocuk'u Göksel Arsoy hayatını kaybetti

Yeşilçam'ın 'Altın Çocuk'u Göksel Arsoy hayatını kaybetti

5.10.2026 14:07:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
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Yeşilçam'ın 'Altın Çocuk'u Göksel Arsoy hayatını kaybetti

Türk sinemasında 'Altın Çocuk' unvanıyla hafızalara kazınan usta oyuncu Göksel Arsoy, 90 yaşında yaşamını yitirdi.
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Türk sinemasının unutulmaz isimlerinden, "Altın Çocuk" lakaplı efsanevi jön Göksel Arsoy, 90 yaşında hayata gözlerini yumdu. 'Kara Günlerim', 'Samanyolu' ve 'Taş Bebek' gibi Türk sinemasına damga vuran pek çok yapımda başrol oynayan usta sanatçının vefatı sanat dünyasını ve sevenlerini yasa boğdu.

Arsoy'un cenaze törenine ilişkin ayrıntıların ailesi tarafından netleştirilerek duyurulması beklenirken, törenin çarşamba günü gerçekleştirilmesinin planlandığı bildirildi.

OĞLU AŞKIM ARSOY SON ANLARINI ANLATTI

Babasının vefatına ilişkin açıklamalarda bulunan Aşkım Arsoy, usta oyuncunun son dönemdeki sağlık durumunu ve vedasını şu sözlerle aktardı:

"Yaşlılık… 90 yaşındaydı. Son iki yıldır fena değildi ama aslında hiç sağlık problemi olmadı. Gözlerinde problem vardı. Göz görmeyince hareketi azaldı, hareketi azaldıkça zayıfladı. İki gün öncesine kadar normal gibiydi. Dün tepkisiz gibi duruyordu. Bugün de sabah uyuyormuş. Saat 10.00’da konuştum. 10.30’da gelmişler, nefes almadığını fark etmişler. Tek tesellimiz, hiçbir ağrı, sızı ve eziyet çekmeden gitmesi. Son zamanlarında halsizdi. Bizim için en büyük teselli hastane yüzü görmemiş olması. Bünyesi sağlamdı ama yaş 90. Cenaze büyük ihtimalle çarşamba günü olacak."

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GÖKSEL ARSOY KİMDİR?

Türk sinemasının "Altın Çocuk" unvanıyla hafızalara kazınan usta oyuncusu Göksel Arsoy, 15 Mart 1936’da Kayseri’de dünyaya geldi. Köklü bir aile geçmişine sahip olan sanatçının anne tarafı Girit Mutasarrıfı Mollazade Ali Talat Bey’e kadar uzanırken, babası pilot Remzi Arsoy’dur. Türk müziğinin efsanevi bestekârı ve yorumcusu Yesari Asım Arsoy ise oyuncunun amcasıdır.

Yükseköğrenimini İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi’nde sürdürdüğü yıllarda Yeşilköy Havalimanı’nda çalışan Arsoy, sinema dünyasına adımını yapımcı Fuat Rutkay’ın teşvikiyle attı. Yönetmenliğini Sırrı Gültekin’in üstlendiği 1957 yapımı 'Kara Günlerim' filmiyle kamera karşısına geçen oyuncu, ardından 'Kelepçe' (1958) ve kariyerinde dönüm noktası olan 'Samanyolu' (1959) filmlerinde rol aldı. Özellikle Belgin Doruk ile yakaladığı ekran uyumu ve birlikte yer aldıkları projeler, onu kısa sürede Yeşilçam’ın en popüler jönlerinden biri haline getirdi.

Usta yönetmen Halit Refiğ tarafından kendisine yakıştırılan "Altın Çocuk" lakabıyla tanınan Arsoy; 'Taş Bebek', 'Bulunmaz Uşak' ve 'Şafak Bekçileri' gibi döneminin en çok ses getiren yapımlarında başrol oynadı. 1960’lı yıllarda oyunculuk kariyerinin en verimli dönemini yaşadıktan sonra kendi yapım şirketini kurarak prodüktörlük alanına da adım attı. Sinemaya katkılarından dolayı 1999 yılında 36. Altın Portakal Film Festivali’nde "Yaşam Boyu Onur Ödülü" ile onurlandırıldı. Sanatçı ayrıca 2024 yılında Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülü’ne layık görüldü.

Sanat kariyerinin yanı sıra sivil toplum ve spor alanında da aktif görevler üstlenen Göksel Arsoy; Sinema Oyuncuları Derneği (SODER) ile İstanbul Tenis Kulübü’nde yönetim kademelerinde yer aldı, 2002-2008 yılları arasında ise Türkiye Herkes İçin Spor Federasyonu Başkanlığı görevini yürüttü. Yaşam öyküsünü ve hatıralarını 2017 yılında yayımladığı 'Altın Çocuk' başlıklı otobiyografisinde okurlarla paylaştı.

1961 yılında Soley Arsoy ile hayatını birleştiren usta sanatçının bu evlilikten Aşkım ve kendisi gibi oyuncu olan Gökhan adında iki çocuğu bulunmaktadır.

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