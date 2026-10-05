Türk sinemasının usta ismi Göksel Arsoy yaşama veda etti

Türk sinemasının yıldız isimlerinden Göksel Arsoy yaşamını yitirdi. 1950’lerin sonunda başladığı sinema kariyerinde özellikle Belgin Doruk’la başrolü paylaştığı filmlerle geniş bir hayran kitlesine ulaşan Arsoy, “Altın Çocuk” lakabıyla Yeşilçam’ın simge isimlerinden biri oldu. Arsoy; oyunculuğunun yanı sıra yapımcı ve şarkıcı kimliğiyle de Türk sinemasında iz bıraktı.

Sanatçının vefatını kızı Aşkım Arsoy, “Yaşlılık… 90 yaşındaydı. Son iki yıldır fena değildi ama aslında hiç sağlık problemi olmadı. Gözlerinde problem vardı. Göz görmeyince hareketi azaldı, hareketi azaldıkça zayıfladı. İki gün öncesine kadar normal gibiydi. Dün tepkisiz gibi duruyordu. Bugün de sabah uyuyormuş. Saat 10.00’da konuştum. 10.30’da gelmişler, nefes almadığını fark etmişler.

Tek tesellimiz, hiçbir ağrı, sızı ve eziyet çekmeden gitmesi. Son zamanlarında halsizdi. Bizim için en büyük teselli hastane yüzü görmemiş olması. Bünyesi sağlamdı ama yaş 90. Cenaze büyük ihtimalle çarşamba günü olacak.” sözleriyle duyurdu.

‘SAMANYOLU’ İLE YILDIZI PARLADI

15 Mart 1936’da Kayseri’de dünyaya gelen Arsoy, Haydarpaşa Lisesi’nin ardından İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi’nde öğrenim gördü.

Türk sanat müziğinin önemli bestecilerinden Yesari Asım Arsoy’un yeğeni olan sanatçı, sinemaya 22 yaşında, Sırrı Gültekin’in yönettiği “Kara Günlerim” ile adım attı. Ardından Yaprak Dökümü ve Kelepçe gibi filmlerde rol aldı.

Arsoy’un asıl çıkışı ise 1959 yapımı “Samanyolu” ile gerçekleşti. Belgin Doruk’la başrolü paylaşan sanatçı, filmle birlikte kısa sürede Yeşilçam’ın en çok konuşulan erkek oyuncularından biri haline geldi. Doruk ve Arsoy’un birlikte rol aldığı filmler, Yeşilçam’da yıldız sistemi olarak anılan dönemin de önemli örnekleri arasında yer aldı.

‘ALTIN ÇOCUK’ DÖNEMİ

1960’lı yıllarda romantik melodramların yanı sıra macera ve casusluk filmlerinde de rol alan Arsoy, 1966 yapımı “Altın Çocuk” ile kariyerinde yeni bir sayfa açtı. Filmde canlandırdığı ajan karakteriyle “ilk Türk James Bond”u olarak anılan sanatçı, Altın Çocuk Beyrut’ta ve Ortaşark Yanıyor gibi devam filmlerinde de rol aldı.

Arsoy, bu filmlerin yalnızca oyuncusu değil, aynı zamanda yapımcısıydı. Sinema kariyeri boyunca yüzden fazla filmde rol alan sanatçı, 1968’de sinemadan uzaklaştı.

HAVACILIK TUTKUSUNU SİNEMAYA TAŞIDI

Arsoy’un yaşamındaki en belirgin tutkularından biri havacılıktı. Bu tutkusunu Halit Refiğ’in yönettiği “Şafak Bekçileri” filminde sinemaya taşıdı. 1963 yapımı filmin hem yapımcılığını hem başrolünü üstlenen Arsoy, çekimler sırasında bir jet uçağıyla ses duvarını da aştı.

1968’de sinemadan uzaklaşmasının ardından sahneye yönelen Arsoy, amcası Yesari Asım Arsoy’un da etkisiyle Türk sanat müziğine yöneldi. Sanatçı, dönemin önemli isimleriyle aynı sahneyi paylaştı ve yıllar içinde biriktirdiği müzik arşivini 2023 yılında TRT İstanbul Radyosu’na bağışladı. Arşivde Yesari Asım Arsoy ve Arif Sami Toker gibi bestecilerin eserlerinin notaları da bulunuyordu.

SİNEMAYA VE TELEVİZYONA DÖNÜŞ

Arsoy, 1990’lı yıllardan itibaren yeniden televizyon ve sinema projelerinde yer aldı. Mirasyediler ve Asla Unutma gibi televizyon yapımlarında rol alan sanatçı, beyazperdede ise son olarak Ayhan Sonyürek’in yönettiği 2006 yapımı “Unutulmayanlar” filminde kamera karşısına geçti.

Sanatçı, 1997-1999 yılları arasında Sinema Oyuncuları Derneği’nin başkanlığını da yaptı. Bu dönemde sanatçıların sigortalanmasına yönelik çalışmalar yürüttü.

Göksel Arsoy, uzun sanat yaşamı boyunca birçok ödülün sahibi oldu. 2019’da 38. İstanbul Film Festivali’nde Sinema Onur Ödülü alan sanatçı, Antalya Altın Portakal Film Festivali’nde de Yaşam Boyu Onur Ödülü’ne layık görüldü. 2024’te ise Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülü’nü sinema alanında aldı.

Arsoy, 2017 yılında yayımlanan “Altın Çocuk” adlı otobiyografisinde sinema serüvenini ve yaşamından anılarını okurlarla paylaştı.

AİLESİYLE 90. YAŞINI KUTLAMIŞTI

Soley Arsoy ile 1961 yılında evlenen Göksel Arsoy’un Aşkım ve Gökhan adlı iki çocuğu bulunuyor. Oğlu Gökhan Arsoy da Göksel Arsoy gibi oyunculuk yaptı.

Arsoy, 15 Mart 2026’da 90. yaşını ailesiyle birlikte kutlamıştı. Gökhan Arsoy, babasının doğum günü fotoğraflarını “İyi ki doğdun can babamız, nice 90’lara” notuyla paylaşmıştı.

Göksel Arsoy’un cenaze törenine ilişkin bilgilerin henüz netleşmediği öğrenildi.



