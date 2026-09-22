Yeşim Ustaoğlu’nun yeni filmi “Artakalan”dan ilk görüntüler

“Pandora’nın Kutusu”, “Araf” ve “Bulutları Beklerken” gibi filmleriyle tanınan ödüllü yönetmen Yeşim Ustaoğlu’nun yeni filmi “Artakalan” sinemaseverlerle buluşmaya hazırlanıyor. Öykü Karayel ve Metin Akdülger’in başrollerini paylaştığı filmden ilk video yayımlandı.

Filmin merkezinde, yaratma gücünü ve yaşama sevincini yitirmeye başlayan şair Elif’in hikâyesi yer alıyor. Elif’in başka bir yaşam olasılığının peşine düştüğü yolculuğu anlatan film, karakterin içsel dönüşümünü ve yaşamına dair sorgulamalarını takip ediyor.

SAN SEBASTİÁN’DA DÜNYA PRÖMİYERİ

MUBI ortak yapımı “Artakalan”, dünya prömiyerini 22 Eylül’de 74. San Sebastián Uluslararası Film Festivali’nde gerçekleştirecek. Film, festivalin ana yarışma bölümünde sinemaseverlerle buluşacak.

Yeşim Ustaoğlu’nun yeni filmi, yönetmenin sinemasında öne çıkan bireysel hikâyeler, içsel yolculuklar ve değişim temalarını yeni bir karakter üzerinden ele alıyor.