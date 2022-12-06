Yılmaz Akıncı’dan ‘Peşimdeki Melek’

06 Aralık 2022 Salı, 00:55

Gazeteci ve yazar Yılmaz Akıncı’nın ilk kitabı Peşimdeki Melek (Mona Kitap) okuyucularla buluştu.

Akıncı, Paris’te başlayan hikâyesinin, savaş bölgelerinde zaman zaman arkadaşları ile yaşadığı deneyimle milyonlarca insanın yaşamına mal olan savaşı ve barışı irdeliyor.

Bir gazetecinin ölüm ve yaşam arasındaki hikâyesini anlatan Akıncı saflığın, adaletin, masumiyetin rengi olan beyaz renge adadığı, Türkiye’den de izler taşıyan kitabında savaşların toplumlar üzerindeki etkisini bir gazetecinin sahadaki deneyimleri ile sunuyor.

Peşimdeki Melek / Yılmaz Akıncı / Mona Kitap / 160 s. / 2022