'Yoldan Çıkan Oyun' Harbiye'de izleyicilerle buluştu

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Şehir Tiyatroları tarafından hazırlanan "Yoldan Çıkan Oyun" adlı oyun, Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu'nda sahneye taşındı.

Henry Lewis, Jonathan Sayer ve Henry Shields'in kaleme aldığı, yönetmenliğini Lerzan Pamir'in üstlendiği oyunda Serdar Orçin, Berfu Aydoğan, Hasip Tuz, Tarık Köksal, Hüseyin Tuncel, Onur Demircan, Selen Nur Sarıyan ve Volkan Köksal rol alıyor.

Bol ödüllü komedi oyunu olan yapım, tiyatro sahnesinde yaşanabilecek en büyük aksilikleri, bol kahkaha ve sürprizlerle seyirciye sunuyor. Yapımın hikayesinde amatör bir tiyatro topluluğu, büyük bir hevesle klasik bir cinayet oyununu sahnelemeye hazırlanıyor. Ancak daha perde açıldığı anda yanlış giden olaylar zinciri durdurulamaz hale geliyor.