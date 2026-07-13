Yorucu bir günün ardından kafayı dağıtmak için: Bir günde bitirilebilecek 5 mini dizi!

Baby Reindeer (Toplam Süre: Yaklaşık 3.5 Saat) Son dönemin en sarsıcı ve gerçeğe dayalı yapımlarından biri olan bu 7 bölümlük mini dizi, insan psikolojisinin karanlık ve bir o kadar da kırılgan katmanlarında geziniyor.

Beef (Toplam Süre: Yaklaşık 5 Saat) Trafikte yaşanan sıradan ve küçük bir tartışmanın, iki insanın hayatını kar topu misali nasıl absürt bir intikam döngüsüne sürüklediğini anlatan kara mizah ve gerilim harikası.

The Queen’s Gambit (Toplam Süre: Yaklaşık 6.5 Saat) Yetimhanede keşfedilen dâhi bir kız çocuğunun satranç tahtasında başlattığı küresel ve büyüleyici yolculuk. Görsel estetiği, 1960'ların büyüleyici atmosferi ve karakterin içsel zaferleriyle günün tüm yorgunluğunu unutturan zarif bir masal gibi akıp gidiyor.

Chernobyl (Toplam Süre: Yaklaşık 5 Saat) Tarihin en büyük nükleer felaketini insanî, politik ve bilimsel boyutuyla ele alan bu başyapıt, sinematografik kalitesiyle izleyiciyi ilk dakikadan itibaren sarmalıyor.