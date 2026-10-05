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Zafer Anıtı temalı koleksiyona iki ödül

Zafer Anıtı temalı koleksiyona iki ödül

5.10.2026 11:59:00
Güncellenme:
Cumhuriyet/Ankara
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Zafer Anıtı temalı koleksiyona iki ödül

Cumhuriyet Kitapları’ndan çıkan “Zafer Anıtı” kitabı ve aynı temalı sergi kapsamında bir araya getirilen filateli ve efemera ürünlerinden oluşan Murat Selam’ın koleksiyonu, İstanbul 2026 Tematik ve Gençlik Milli Pul Sergisi’nde iki ödüle uygun görüldü.
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İstanbul Rami Kütüphanesi’nde 26 Eylül–4 Ekim tarihleri arasında düzenlenen İstanbul 2026 Tematik ve Gençlik Milli Pul Sergisi’nde, Murat Selam’ın Zafer Anıtı temalı koleksiyonu iki ödül kazandı. Selam, Cumhuriyet Kitapları’ndan çıkan “Zafer Anıtı” kitabının ve aynı temalı serginin konusunu içeren filateli ve efemera ürünlerinden oluşan koleksiyonuyla etkinliğe beş pano ile katıldı.

Jürinin değerlendirmesi sonucunda 87 puan alan koleksiyon, Büyük Vermey madalyasına layık görüldü. Koleksiyona ayrıca Tematik Filateli Komisyonu Özel Ödülü verildi. Madalyasını sergi kapsamında düzenlenen ödül töreninde alan Selam, koleksiyonunun özel ödüle uygun görülmesinden büyük onur duyduğunu belirtti.

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