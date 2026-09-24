Zafer Toprak Arşivi Açılışı ve Anma Konferansı

Türkiye'de tarih yazımına yön veren, ardında muazzam bir düşünsel miras ile arşiv bırakarak 3 Haziran 2023'te hayata vedâ eden, arşivi ve bazı özel eşyaları ailesi tarafından İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne (İBB) Kasım 2023'te bağışlanan kıymetli tarihçi Prof. Dr. Zafer Toprak'in arşivi İBB tarafından hatırasına ve bilimsel birikimine yaraşır şekilde hazırlanan Metrohan'daki Cumhuriyet Tarihi Araştırmaları Merkezi'nde 24 Eylül saat 19.00’da açılacak. Ardından İBB ve Tarih Vakfı işbirliğiyle 27- 28 Eylül günleri düzenlenen Tarihe Adanmış Bir Ömür: Zafer Toprak'ı Anma Konferansı gerçekleşecek.





KONFERANS PROGRAMI

Metrohan’da yapılacak konferans 26 Eylül Cumartesi günü saat 12.30’da eşi Prof. Dr. Binnaz Toprak ve İBB Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat’ın açış konuşmalarıyla başlayacak. Bülent Bilmez’in moderatörlüğündeki “Belgenin Peşinde: Zafer Toprak'ın Tarihçiliği” başlıklı ilk oturumda Şevket Pamuk, Edhem Eldem, Selçuk Esenbel yer alacak. “II. Meşrutiyet ve Milli İktisat” başlıklı Ezgi Akyol yürütücülüğündeki ikinci oturumda Ayşe Buğra, Çağlar Keyder ve Y. Doğan Çetinkaya konuşacaklar. “Cumhuriyet'in Antropolojisi” başlıklı Sinan Yıldırmaz moderatörlüğündeki ilk günün son oturumunda Ahmet Kuyaş, Asım Karaömerlioğlu ve Mehmet Ö. Alkan konuşacaklar.

Konferansın 27 Eylül Pazar günkü ilk oturumu 12.00’de başlayacak. “Türkiye'de Emek, Sınıf ve Toplumsal Dönüşüm” başlıklı Can Nacar moderatörlüğündeki ilk oturumda Tarih Vakfı Başkanı Nurşen Gürboğa, Akın Sefer ve Tutku Vardağlı yer alacaklar. "Yeni Hayat’ın Kadınları: Modernleşmenin Eşiğinde Hak Mücadelesi” başlıklı Elif Mahir Metinsoy’un moderatörlüğündeki ikinci oturumda Birsen Talay Keşoğlu, Şeyma Afacan ve Serpil Çakır konuşacaklar. Konferansın Erhan Keleşoğlu moderatörlüğündeki “Hoca ve Meslektaş: Zafer Toprak'ın İzinde” başlıklı son oturumunda ise, Ceren İlikan Rasimoğlu, Ayşe Köse Badur ve Erol Ülker yer alacaklar.