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Zaman ve gerçeklik algısını altüst eden: 5 bilimkurgu filmi
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Zaman ve gerçeklik algısını altüst eden: 5 bilimkurgu filmi

26.08.2026 10:16:00
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Haber Merkezi
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Zaman ve gerçeklik algısını altüst eden: 5 bilimkurgu filmi

Standart hikayelerden sıkılan, izlerken beynini sonuna kadar çalıştırmak isteyen sinemaseverler için 5 sarsıcı film...

Zaman ve gerçeklik algısını altüst eden: 5 bilimkurgu filmi

1. INTERSTELLAR / YILDIZLARARASI (2014)

Dünyanın artık tarımsal olarak tükenme noktasına geldiği ve kuraklıkla boğuştuğu yakın gelecekte, eski bir NASA pilotu olan Cooper, insanlığa yeni bir yuva bulmak için ekibiyle birlikte Satürn'ün yakınındaki bir solucandeliğinden geçerek galaksiler arası tehlikeli bir yolculuğa çıkar. 

 

Zaman ve gerçeklik algısını altüst eden: 5 bilimkurgu filmi

2. INCEPTİON / BAŞLANGIÇ (2010)

İnsanların rüya gördüğü en savunmasız anlarda zihinlerine sızarak bilinçaltındaki sırları ve fikirleri çalan Dom Cobb, usta bir hırsızdır. Rüya içinde rüya katmanlarında ilerleyen bu görev, gerçeğin ne olduğunu tamamen unutturan kusursuz bir zeka oyunudur.

Zaman ve gerçeklik algısını altüst eden: 5 bilimkurgu filmi

3. PREDESTİNATİON (2014)

Zaman yolculuğu yapabilen gizli bir ajanın, gelecekte büyük bir felakete yol açacak olan ama kimliği bir türlü tespit edilemeyen "Patlamacı" adlı suçluyu yakalamak için çıktığı son ve en karmaşık görevidir.

Zaman ve gerçeklik algısını altüst eden: 5 bilimkurgu filmi

4. ARRİVAL / GELİŞ (2016)

Dünyanın farklı noktalarına devasa, gizemli uzay gemileri indiğinde küresel bir panik başlar. Ordu, bu varlıkların niyetini çözmek için ülkenin en başarılı dil bilimcilerinden biri olan Louise Banks'i görevlendirir. Uzaylıların karmaşık ve yazısız dilini çözmeye çalışan Banks, zamanın doğasını ve kendi hayatını bambaşka bir boyuttan algılamaya başlar.

Zaman ve gerçeklik algısını altüst eden: 5 bilimkurgu filmi

5. COHERENCE (2013)

Bir akşam yemeği için bir araya gelen sekiz eski arkadaş, o sırada dünyaya yaklaşmakta olan bir kuyrukluyıldızın etkisiyle bölgede elektriklerin kesilmesini ve telefon hatlarının çökmesini masada tartışır. Ev dışındaki dünyayı keşfetmeye çıktıklarında, sokağın diğer evlerinde kendilerinin alternatif kopyalarının yaşadığını fark ederler. 

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