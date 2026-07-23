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Zengin seramik geleneğimiz yeniden keşfediliyor

Zengin seramik geleneğimiz yeniden keşfediliyor

23.07.2026 13:57:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
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Zengin seramik geleneğimiz yeniden keşfediliyor

Kaleseramik’in ana destekçisi olduğu Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Çanakkale Seramikleri Araştırma, Geliştirme ve Uygulama Merkezi (ÇASEM) ve Çanakkale Belediyesi işbirliğiyle 7 Ağustos 'a dek düzenlenen 1. Uluslararası Çanakkale Seramik Sempozyumu Tayland, Güney Kore, Amerika, Macaristan ve Rusya'dan gelen 6 uluslararası ve 8 ulusal sanatçının katılımıyla gerçekleşiyor.
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Kale Grubu bünyesindeki KTSM'nin de aktif katılımıyla gerçekleşecek sempozyum, 3 fiziksel sergi, 52 bildiri sunumu, 8 çalıştay ve geleneksel pişirim gösterileriyle “Seramik Kenti” Çanakkale'ye yeni bir soluk getirecek, Çanakkale'nin zengin seramik geleneği çağdaş yorumlarla yeniden keşfedilecek.

Çanakkale Seramik ve Kalebodur markaları ile Kale Grubu bünyesindeki KTSM (Kale Tasarım ve Sanat Merkezi) aracılığıyla 1. Uluslararası Çanakkale Seramik Sempozyumu’na destek veren Kaleseramik, 69 yıllık seramik mirasını sanatla buluşturarak Çanakkale'nin "Seramik Kenti" vizyonuna katkı sağlıyor. Sempozyum süresince atölye çalışmaları, kamusal alan büyük ebat seramik heykel pişirimleri, 3 farklı fiziksel ve 2 farklı çevrimiçi sergi, 14 uluslararası ve 38 ulusal olmak üzere toplamda 52 çevrimiçi bildiri sunumu ve 8 çalıştay ile Çanakkale'nin binlerce yıllık seramik geleneği modern sanatla buluşturulacak.

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