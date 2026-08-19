Zeugma Kazı Evi’nde tarihe lezzetli yolculuk

​Antik dönemin en kritik geçiş noktalarından biri olan ve Büyük İskender’in Fırat Nehri’ni aşarak Pers ordusuyla karşılaşacağı Gaugamela Seferi’ne uzanan tarihi rota, Zeugma’da düzenlenen özel bir gastroarkeoloji etkinliğiyle yeniden yaşam buldu. 14 Ağustos’ta Zeugma Kazı Evi’nde gerçekleştirilen etkinlikte; antik dönemde “sığ geçit” anlamına gelen Thapsakos adıyla anılan ve Büyük İskender’in ordusuyla Fırat’ı geçtiği stratejik coğrafyanın lezzet mirası sofraya taşındı. Kazı Başkanı Prof. Dr. Kutalmış Görkay’ın ev sahipliğinde düzenlenen deneysel antik akşam yemeğinde, kazı ekibi ve davetliler binlerce yıllık tatlarla buluştu.

YEMEKLERİN BİLİMSEL DAYANAĞI ANLATILDI

​Tadım öncesinde, antik kaynaklara sadık kalarak menüyü hazırlayan Başkent Üniversitesi BÜKSAM Müdürü ve Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü Öğretim Üyesi Arkeolog Doç. Dr. Tulga Albustanlıoğlu tarafından yemeğin bilimsel dayanağını anlatan bir seminer verildi. Gastroarkeolojik yöntemlerle yeniden yorumlanan antik reçeteler, bu yıl kazı ekibinin yemek sorumluluğunu üstlenen Hasan Kalyoncu Üniversitesi (HKÜ) Gastronomi Bölümü stajyeri Azra Öztürkmen tarafından hazırlanıp özel sunumlarla davetlilere ikram edildi.

MENÜDE ÇEŞİTLİ LEZZETLER YER ALDI

​Mezopotamya ve Helenistik dönemin lezzet profilini yansıtan menüde şu lezzetler yer aldı:

​Meze: Pašrūtum (Gevşeme Çorbası) ve Babil Turşuları eşliğinde Sabzi

​Ara Sıcak: Amūrša Tarzı Fırınlanmış Tavuk (Bal, nar ekşisi, baharatlar ve dövülmüş badem ile)

​Ana Yemek: Tuh'u (Kırmızı pancar, kişniş ve sert tam buğday ekmeği eşliğinde Antik Babil Dana Yahnisi)

​Tatlı: Babil Elmalı Staitites ve Pasteli (Tam buğday unu, kırmızı elma, bal, susam ve Antep fıstığı ile)

​İçecek: Nar ve üzüm suyuyla harmanlanmış baharatlı Kommagene Şırası (Krasis)