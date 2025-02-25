'Zihnin Sınırlarında Bir Rota: Fikret Muallâ' sergisi Erimtan’da sanatseverlerle buluşuyor

Yayınlanma: 25.02.2025 - 17:39

Güncelleme: 25.02.2025 - 17:39

Türk resim sanatının sıra dışı ismi Fikret Muallâ, "Zihnin Sınırlarında Bir Rota" adlı sergiyle sanatseverlerle buluşuyor. 28 Şubat - 7 Eylül 2025 tarihleri arasında Erimtan Arkeoloji ve Sanat Müzesi’nde gerçekleşecek olan bu özel sergi, sanatçının farklı dönemlerine ait eskiz ve guaj çalışmalarını bir araya getiriyor. Bor Sanat ve Erimtan Arkeoloji ve Sanat Müzesi iş birliğiyle gerçekleşen sergi, Hancan Sanat Koleksiyonu’nda yer alan Fikret Muallâ eserlerinden özel bir seçki sunuyor. Serginin küratörlüğünü Doç. Dr. Ebru Nalan Sülün üstlenirken, bu kapsamlı proje, Bor Holding Yönetim Kurulu Başkanı Özgür Cem Hancan’ın girişimiyle sanatseverlerle buluşuyor.

FİKRET MUALLÂ’NIN DÜNYASINA YOLCULUK

Modern Türk resminin en özgün isimlerinden biri olan Fikret Muallâ, renkli ve çalkantılı hayatının izlerini eserlerine yansıttı. Paris’in sokakları, kafe sahneleri, figüratif kompozisyonları ve kendine has renk anlayışıyla döneminin en dikkat çekici sanatçılarından biri oldu. "Zihnin Sınırlarında Bir Rota" sergisi, Muallâ’nın sanatsal yolculuğunu yakınlarının anlatımları ve eleştirel metinlerle destekleyerek hem geçmişe ışık tutmayı hem de sanatçının dönemine dair kapsamlı bir analiz sunmayı hedefliyor. Fikret Muallâ’nın ruh dünyasını ve sanat anlayışını yakından keşfetmek isteyen sanatseverler, 7 Eylül 2025 tarihine kadar bu özel seçkiyi ziyaret edebilirler. Sanatçının üretim sürecini ve eserlerindeki içsel derinliği keşfetmek isteyen herkes için Erimtan Arkeoloji ve Sanat Müzesi, bu sergiyle unutulmaz bir sanat deneyimi sunuyor.