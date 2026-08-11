'1,2 milyon liralık gençlik iksiri' iddialarına Ajda Pekkan'dan yanıt

Türk pop müziğinin 'Süperstar'ı Ajda Pekkan hakkında son günlerde magazin gündeminde yer alan "Tayland'dan 1,2 milyon liralık (25 bin dolar) gençlik iksiri getirtti" iddiası geniş yanıt buldu. Hakkındaki iddialara açıklık getiren ünlü sanatçı, söz konusu haberlerin gerçeği yansıtmadığını ifade etti.

"AŞIRI PAHALI ŞEYLERİ SEVMEM"

Gazeteci Müge Dağıstanlı'ya konuşan 80 yaşındaki sanatçı, hakkında çıkarılan iddiayı duyduğunu ve kahkahayla karşıladığını belirtti. Böyle bir ürün kullanmadığını vurgulayan Pekkan, "Ben de duydum bunu! Kesinlikle söz konusu değil. Aşırı pahalı ve ulaşılmaz şeyleri hiç sevmem" diyerek iddiaları net bir dille yalanladı.

İŞTE AJDA PEKKAN'IN 'GENÇLİK İKSİRİ'

Pahalı kozmetik veya takviyeler yerine günlük düzenli alışkanlıkların önemine dikkat çeken ünlü şarkıcı, kendi formülünü şu sözlerle açıkladı: