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10 yıldır sahnelerden uzaktaydı: Köyde yaşayan Özlem Tekin’in kapısını 94 milyon TL'lik teklifle çaldılar

10 yıldır sahnelerden uzaktaydı: Köyde yaşayan Özlem Tekin’in kapısını 94 milyon TL'lik teklifle çaldılar

22.07.2026 13:06:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
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10 yıldır sahnelerden uzaktaydı: Köyde yaşayan Özlem Tekin’in kapısını 94 milyon TL'lik teklifle çaldılar

Uzun yıllardır müzik sektöründen uzak bir yaşam süren rock müziğin tanınan ismi Özlem Tekin'e, yeniden sahnelere dönmesi için 2 milyon dolarlık rekor bir teklif yapıldı. Müzik yapımcılarının 10 konserlik program için sunduğu yaklaşık 94 milyon TL değerindeki teklifin ardından, gözler ünlü sanatçının vereceği karara çevrildi.

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Şebnem Ferah'ın uzun bir aranın ardından sahnelere dönmesinin ardından gözler, Türk rock müziğinin bir diğer ikonik ismi Özlem Tekin'e çevrildi. Akşam gazetesinden Recep Aslan'ın haberine göre, 10 yıldır konser vermeyen 54 yaşındaki sanatçıyı yeniden izleyiciyle buluşturmak isteyen müzik yapımcıları dev bir teklifle harekete geçti.

Akşam'ın haberine göre yapımcıların, 10 konserlik özel bir turne programı karşılığında usta sanatçıya 2 milyon dolar (yaklaşık 94 milyon TL) önerdiği öğrenildi. Özlem Tekin'in masadaki rekor teklife henüz yanıt vermediği ifade edildi.

KÖY HAYATINA YERLEŞMİŞTİ

Gözlerden uzak bir yaşamı tercih eden Özlem Tekin, 2016 yılında İstanbul'daki şehir hayatını tamamen geride bırakarak Muğla'nın Milas ilçesine bağlı Karacahisar Köyü'ne yerleşmişti.

Yaklaşık 30 dönümlük arazide kurduğu çiftlikte yaşamını sürdüren sanatçı, uzun süredir tarım ve hayvancılıkla ilgileniyor. Bölgede zeytinlik yatırımları da bulunan Tekin; çiftliğinde sebze-meyve yetiştirip küçükbaş ve büyükbaş hayvanlarıyla vakit geçirerek doğayla iç içe bir yaşam yürütüyor. Sanatçının bu teklif karşısında köy yaşamını bırakıp sahnelere dönüp dönmeyeceği merakla bekleniyor.

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