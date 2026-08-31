100 yaşındaki Hollywood efsanesi Dick Van Dyke'ın spor videoları sosyal medyada gündem oldu

Dünyaca ünlü 100 yaşındaki Hollywood oyuncusu Dick Van Dyke, günlük hayatında yürüteç yardımıyla hareket etse de düzenli spor yapma alışkanlığından vazgeçmiyor. Efsanevi aktör, sosyal medya hesabından paylaştığı son antrenman videosuyla hareketli kalmanın ve esnemenin her yaşta şart olduğunu mesajını verdi.

BAŞ AŞAĞI ESNEME HAREKETİYLE YERÇEKİMİNE MEYDAN OKUDU

Instagram hesabından yayımladığı videoda kendisini bir inversiyon masasına baş aşağı bağlanmış halde gösteren Van Dyke, takipçilerine "Hareket etmeye devam et" çağrısında bulundu. Videoda terlikli ayaklarını yukarı kaldırıp başını öne eğerek omurgasını esneten usta sanatçı, ilerleyen yaşına rağmen sergilediği esneklikle dikkat çekti.

Bu gönderiyi Instagram'da gör Dick Van Dyke (@official_dick_van_dyke)'in paylaştığı bir gönderi

Aralık 2025'te 100. yaş gününü kutlayan ünlü aktörün, kas gücünü korumak adına haftada üç gün spor salonuna gittiği; burada ağırlık antrenmanı, devre egzersizleri ve karın bölgesine yönelik çalışmalar gerçekleştirdiği biliniyor.

UZUN YAŞAMININ VE GENÇ KALMASININ SIRRINI AÇIKLADI

Geçtiğimiz günlerde eşi Arlene Silver ile gerçekleştirdiği gezintide yürütece yaslanırken görüntülenen Van Dyke, daha önce verdiği bir röportajda uzun ömrünü 50'li yaşlarında sigara ve alkolü bırakmasına bağladığını ifade etti.

Şubat ayında 54 yaşındaki makyaj sanatçısı eşi Arlene Silver ile 14'üncü evlilik yıl dönümlerini kutlayan deneyimli oyuncu, eşinin kendisini her zaman mutlu ve genç tuttuğunu belirtti. 2008 yılında hayatını kaybeden ilk eşi Margie Willett'ten dört çocuk sahibi olan Van Dyke, "Beni güvende tutmaktan eşi sorumlu. Hayatımın her gününde beni mutlu etti, şarkı söylemeye veya dans etmeye teşvik ediyor" değerlendirmesinde bulundu.



