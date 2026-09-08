Cumhuriyet Gazetesi Logo
13 kez ameliyat olan Murat Dalkılıç'tan sağlık durumuna ilişkin yeni açıklama: Bir kez daha bıçak altına yatacak

13 kez ameliyat olan Murat Dalkılıç'tan sağlık durumuna ilişkin yeni açıklama: Bir kez daha bıçak altına yatacak

8.09.2026 10:06:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
Takip Et:
13 kez ameliyat olan Murat Dalkılıç'tan sağlık durumuna ilişkin yeni açıklama: Bir kez daha bıçak altına yatacak

Geçirdiği burun ameliyatları sonrası ciddi sağlık sorunlarıyla mücadele eden ünlü şarkıcı Murat Dalkılıç, 14'üncü kez ameliyat olacağını açıkladı. Ceyda Düvenci'nin programında yaşadığı süreci anlatan Dalkılıç, geçirdiği 11 buçuk saatlik operasyon sırasında kaptığı enfeksiyon nedeniyle zor bir dönemden geçtiğini belirtti.

102 yıllık tarihiyle Türkiye’nin en güvenilir gazetesi. Tıkla ve favori kaynaklarına ekle

Şarkıcı Murat Dalkılıç, uzun süredir mücadele ettiği burun rahatsızlığı ve ardından yaşadığı komplikasyonlar hakkında yeni açıklamalarda bulundu. Ceyda Düvenci'nin sunduğu 'Bambaşka Sohbetler' programına konuk olan ünlü sanatçı, sağlık durumu ve tedavi sürecine ilişkin detayları paylaştı.

"KEMİK ALINIRKEN KIKIRDAĞIMI DA ALMIŞLAR"

Daha önce burun kemiklerindeki rahatsızlık nedeniyle defalarca ameliyat masasına yattığını belirten Dalkılıç, sürecin başlama nedenini ve yaşadığı zorlukları şu sözlerle aktarmıştı:

"Benim bir hastalığım var. Burun kemiklerim dışarı doğru çıkıyordu. Doktor, o kemikleri alırken kıkırdağımı da almış. Benim hayatımın en zor zamanları başladı. Vücudumun çeşitli yerlerinden alınan dokular burnuma eklendi. Hücre yenilenmesiyle ilgili sorunlar yaşadığım için beslenme alışkanlıklarımı değiştirdim; tatlı, alkol, sigara ve gluteni hayatımdan çıkardım."

11 BUÇUK SAATLİK OPERASYONDA ENFEKSİYON KAPTI

Halen nefes alma güçlüğü çektiğini ve ufak bir operasyon daha geçireceğini belirten Dalkılıç, yaşadığı sağlık krizinin arka planındaki enfeksiyon sürecini anlattı. Doktorunun ilk başlarda ümitsiz konuştuğunu belirten Dalkılıç, süreci şu ifadelerle dile getirdi:

"Hâlâ nefes alamıyorum. Ufak tefek bir ameliyat daha olacağım. Doktorum zamanında beni karşısına alıp ne meslek yapacağımı sordu ve 'Bana bırak kendini, ameliyatlar silsilesi yapacağım' dedi. Kaç ameliyat geçirdiğimi bilmiyorum. 11 buçuk saatlik bir ameliyat sırasında enfeksiyon kaptım ve o enfeksiyon durumu bu hale getirdi. Doktorum ve ben sabrederek bugünlere kadar geldik."

İlgili Konular: #Murat Dalkılıç