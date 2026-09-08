13 kez ameliyat olan Murat Dalkılıç'tan sağlık durumuna ilişkin yeni açıklama: Bir kez daha bıçak altına yatacak

Şarkıcı Murat Dalkılıç, uzun süredir mücadele ettiği burun rahatsızlığı ve ardından yaşadığı komplikasyonlar hakkında yeni açıklamalarda bulundu. Ceyda Düvenci'nin sunduğu 'Bambaşka Sohbetler' programına konuk olan ünlü sanatçı, sağlık durumu ve tedavi sürecine ilişkin detayları paylaştı.

"KEMİK ALINIRKEN KIKIRDAĞIMI DA ALMIŞLAR"

Daha önce burun kemiklerindeki rahatsızlık nedeniyle defalarca ameliyat masasına yattığını belirten Dalkılıç, sürecin başlama nedenini ve yaşadığı zorlukları şu sözlerle aktarmıştı:

"Benim bir hastalığım var. Burun kemiklerim dışarı doğru çıkıyordu. Doktor, o kemikleri alırken kıkırdağımı da almış. Benim hayatımın en zor zamanları başladı. Vücudumun çeşitli yerlerinden alınan dokular burnuma eklendi. Hücre yenilenmesiyle ilgili sorunlar yaşadığım için beslenme alışkanlıklarımı değiştirdim; tatlı, alkol, sigara ve gluteni hayatımdan çıkardım."

11 BUÇUK SAATLİK OPERASYONDA ENFEKSİYON KAPTI

Halen nefes alma güçlüğü çektiğini ve ufak bir operasyon daha geçireceğini belirten Dalkılıç, yaşadığı sağlık krizinin arka planındaki enfeksiyon sürecini anlattı. Doktorunun ilk başlarda ümitsiz konuştuğunu belirten Dalkılıç, süreci şu ifadelerle dile getirdi: