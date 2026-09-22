18 yıllık kırgınlık yeniden gündemde: Salih Kalyon'dan eski partneri Tolga Çevik'e sitem

Bir dönemin fenomen mizah programı 'Komedi Dükkanı'nda yolları ayrılan Tolga Çevik ve Salih Kalyon arasındaki gerilimin izleri yıllar geçmesine rağmen silinmedi. 27. Sadri Alışık Tiyatro ve Sinema Oyuncu Ödülleri töreninde görüntülenen Salih Kalyon, eski partneri Tolga Çevik ile ilgili soruları yanıtlayarak geçmişteki kırgınlığı yeniden gündeme taşıdı.

2007 yılında yayın hayatına başlayan ve doğaçlama skeçleriyle geniş bir izleyici kitlesine ulaşan programda, iki oyuncunun ortaklığı ilk yılın sonunda sona ermişti. Ayrılığın ardından başlayan "konsept sahibi" ve proje sahipliği tartışmaları ise yıllar boyunca konuşulmaya devam etti.

"MEĞER BEN ÇIRAKMIŞIM"

Törende muhabirlerin "Tolga Çevik'le aranız şu anda nasıl?" sorusu üzerine sitem dolu bir yanıt veren Salih Kalyon, "Ben ikimiz birlikte bir program yapıyoruz zannettim. Zannetmişim. Meğer ben çırakmışım" ifadelerini kullandı.





Ayrılık sonrası Tolga Çevik ile herhangi bir iletişim kurmadıklarını vurgulayan usta sanatçı, "Bugün bir araya gelir misiniz?" sorusuna ise "Zannetmiyorum. Çünkü hava geçti, dönem geçti" diyerek kapıları kapattı.

18 YILLIK 'ÇIRAK' GÖNDERMESİ

Salih Kalyon'un seneler sonra kullandığı "çırak" ifadesi, 2008 yılındaki ayrılık döneminde yaptığı açıklamaları hatırlattı. Projenin kolektif bir emekle ortaya çıktığını savunan Kalyon, o dönemde de künyede adının bilgisi dışında değiştirilmesine tepki göstererek "Bu yaştan sonra ben dükkanda çırak olamam" demişti. Aradan geçen 18 yıla rağmen Kalyon'un benzer bir ifadeyle sitemini dile getirmesi, iki isim arasındaki bağların kopuk kalmaya devam ettiğini gösterdi.