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'2 Aile Arasında' filminin çekimleri tamamlandı: Vizyon tarihi belli oldu

'2 Aile Arasında' filminin çekimleri tamamlandı: Vizyon tarihi belli oldu

11.08.2026 12:21:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
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'2 Aile Arasında' filminin çekimleri tamamlandı: Vizyon tarihi belli oldu

Gülse Birsel’in senaryosunu kaleme aldığı ve 9 yıllık aranın ardından devam filmiyle dönmeye hazırlanan '2 Aile Arasında'nın çekimleri tamamlandı. BKM yapımcılığında hayata geçirilen ve yıldız isimleri buluşturan film, 4 Aralık 2026'da sinemaseverlerle buluşacak.

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Türk sinemasının sevilen yapımlarından 'Aile Arasında', 9 yılın ardından devam filmiyle beyazperdeye geri dönüyor. BKM yapımcılığında hazırlanan '2 Aile Arasında' filminin çekimleri resmen tamamlandı.

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GÜÇLÜ KADRO VE YENİ HİKÂYE

Senaryosunu Gülse Birsel’in yazdığı, yönetmen koltuğunda ise Ozan Açıktan’ın oturduğu film, 4 Aralık 2026 tarihinde izleyiciyle buluşacak. Çekimlerin sona ermesiyle birlikte setten neşeli ve kahkaha dolu anların yansıdığı kamera arkası görüntüleri de kamuoyuyla paylaşıldı.

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Filmin geniş ve usta oyuncu kadrosunda Engin Günaydın, Demet Evgâr, Erdal Özyağcılar, Devrim Yakut, Ayta Sözeri, Fatih Artman, Gülse Birsel, Derya Karadaş, Şevket Çoruh, Devin Özgür Çınar, Deniz Hamzaoğlu, Su Kutlu, Erdal Cindoruk, Ünal Yeter, Batuhan Bozkurt Yüzgüleç, Kadir Çermik ve Yavuz Günal gibi isimler yer alıyor.

İlgili Konular: #aile arasında