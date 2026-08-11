'2 Aile Arasında' filminin çekimleri tamamlandı: Vizyon tarihi belli oldu

Türk sinemasının sevilen yapımlarından 'Aile Arasında', 9 yılın ardından devam filmiyle beyazperdeye geri dönüyor. BKM yapımcılığında hazırlanan '2 Aile Arasında' filminin çekimleri resmen tamamlandı.

GÜÇLÜ KADRO VE YENİ HİKÂYE

Senaryosunu Gülse Birsel’in yazdığı, yönetmen koltuğunda ise Ozan Açıktan’ın oturduğu film, 4 Aralık 2026 tarihinde izleyiciyle buluşacak. Çekimlerin sona ermesiyle birlikte setten neşeli ve kahkaha dolu anların yansıdığı kamera arkası görüntüleri de kamuoyuyla paylaşıldı.





Filmin geniş ve usta oyuncu kadrosunda Engin Günaydın, Demet Evgâr, Erdal Özyağcılar, Devrim Yakut, Ayta Sözeri, Fatih Artman, Gülse Birsel, Derya Karadaş, Şevket Çoruh, Devin Özgür Çınar, Deniz Hamzaoğlu, Su Kutlu, Erdal Cindoruk, Ünal Yeter, Batuhan Bozkurt Yüzgüleç, Kadir Çermik ve Yavuz Günal gibi isimler yer alıyor.