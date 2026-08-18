2026’nın en çirkin köpeği seçildi: Dondurucu soğuktan zafere uzanan Jinny Lu'nun hikayesi

Terk edilen ve zorlu koşullardan kurtarılan hayvanların hikayelerine dikkat çekmeyi amaçlayan "Dünyanın En Çirkin Köpeği Yarışması" sonuçlandı.

Sarkık dili ve iri gözleriyle dikkat çeken 6 yaşındaki pug cinsi Jinny Lu, ABD'de düzenlenen organizasyonun bu yılki şampiyonu oldu. Geçen yıl yarışmayı ikinci sırada tamamlayan ve bu yıl dördüncü kez podyuma çıkan Jinny Lu, sekiz yarışmacıyı geride bırakarak 5 bin dolarlık para ödülü ile kupanın sahibi oldu. Şampiyon köpek ayrıca New York'ta "Today" programına canlı yayın konuğu olma hakkı kazandı.

DONDURUCU SOĞUKTA AHŞAP BİR KUTUDA BULUNDU

Jinny Lu'nun yaşam mücadelesi, yarışmanın sahiplendirmeyi teşvik eden temel felsefesiyle birebir örtüşüyor. İnternet sitesindeki biyografisine göre Jinny Lu, Güney Kore'nin dağlık bir bölgesinde dondurucu soğukta ahşap bir kutunun içinde terk edilmiş halde bulundu. Kurtarıldıktan sonra yeni ailesine kavuşan sevimli köpek, sürekli dışarıda duran uzun dili ve aynada kendisini gördüğünde verdiği tepkilerle tanınıyor.

AMAÇ KUSURLARI KUTLAMAK VE SAHİPLENDİRMEYİ TEŞVİK ETMEK

Sadece fiziksel görünümleri değil, köpeklerin geçmişlerini ve yaşam hikayelerini de değerlendiren jüri, organizasyonun amacını "bütün köpekleri özel ve benzersiz yapan kusurları kutlamak" olarak açıklıyor. Kırmızı halıda izleyicilerin karşısına çıkan yarışmacılar aracılığıyla, cins hayvan satın almak yerine zor durumdaki hayvanları sahiplenmenin önemi vurgulanıyor.