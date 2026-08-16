'25 bin dolarlık gençlik iksiri' iddiasına Ajda Pekkan'dan yanıt: 'İnsanın DNA'sı neyse odur'

Türk pop müziğinin Süperstar’ı Ajda Pekkan, son günlerde magazin gündeminde yer alan "Tayland’dan 25 bin dolara gençlik iksiri getirtti" iddialarına yanıt verdi. Yıllardır dinç görünümü ve sahne performansıyla adından söz ettiren sanatçı, hakkındaki söylentileri kesin bir dille reddetti.

"AŞIRI PAHALI ŞEYLERİ HİÇ SEVMEM"

Yaklaşık 1,2 milyon TL ödeyerek gençlik iksiri getirttiği iddialarını duyduğunu belirten Ajda Pekkan, söz konusu iddiaların gerçeği yansıtmadığını ifade etti. Aşırı pahalı ve ulaşılmaz şeyleri sevmediğini vurgulayan sanatçı, haberleri duyduğunda şaşırdığını dile getirdi.

KONSERİNDE SİTEM ETTİ: "AÇIKÇASI ÜZÜLÜYORUM"

Konserinde de konuyu gündeme getiren Pekkan, iddiaları haberleştirenlere sitem ederek, "Haberi yapanları aklı başında insanlar olarak gördüğüm için üzülüyorum" ifadelerini kullandı.

Genç görünümünün temel nedenini genetik yapısına bağlayan Süperstar, "İnsan gençliğinde neyse, DNA’sı neyse odur. Ufak tefek dokunuşlar yaptırıyorum" diyerek estetik müdahaleler dışında özel bir iksir kullanmadığını net bir şekilde açıkladı.