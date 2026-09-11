ABD’deki şiddetli yağışlar malikhaneyi vurdu: Nicolas Cage’in evinin önü çöktü

Amerika Birleşik Devletleri'nin California eyaletinde etkili olan olumsuz hava koşulları, dünyaca ünlü oyuncu Nicolas Cage’in malikanesini etkiledi. Los Angeles kentine bağlı Malibu bölgesinde meydana gelen çökme sonucunda, 62 yaşındaki Oscar ödüllü oyuncunun evinin giriş yolunda yaklaşık 9,1 metre çapında dev bir çukur meydana geldi.

Güney California'yı etkisi altına alan şiddetli yağışlar ve kıyı şeridinde oluşan yüksek dalgaların ardından yaşanan çökmede, asfalt ve beton parçaları çukura yuvarlandı. Olayda herhangi bir can kaybı ya da yaralanma bildirilmedi.

"İŞLER KÖTÜLEŞTİKÇE TAM BİR KAOS YAŞANDI"

Bölge sakinleri, pazartesi günü araba yolunda küçük bir çatlak ve çökme emaresi görüldüğüne dair uyarıldıklarını aktardı. Los Angeles dergisine konuşan bir mahalle sakini, yaşanan süreci şu sözlerle özetledi:

"O noktada ev sahipleri fazla endişeli değildi. Çok çabuk tamir edilebileceğini düşündük. Ancak durum kötüleştikçe tam bir kaos yaşandı."

DOĞALGAZ SIZINTISI KONTROL ALTINA ALINDI

Zeminin büyük bir bölümünün kaymasıyla birlikte altyapıda hasar meydana geldi. Çökmenin neden olduğu doğalgaz sızıntısı üzerine bölgeye acil durum ekipleri sevk edildi. Yetkililer, yürütülen çalışmaların ardından sızıntının kontrol altına alındığını açıkladı.

ABD Meteoroloji Servisi, bölge genelinde şiddetli yağışların devam edeceğini belirterek Los Angeles kıyı şeridinde yaşayan vatandaşlar için sel ve heyelan uyarısını yineledi. Nicolas Cage'in söz konusu mülkü 2024 yılında satın aldığı öğrenildi.