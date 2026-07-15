Acil ameliyata alınan Danla Bilic'ten ilk açıklama: 'Son anda kurtulmuşum'

Sosyal medya fenomeni Danla Bilic, yaklaşık dört yıl önce kalçasına yaptırdığı "Aquafilling" (dolgu) işlemi nedeniyle yaşadığı sağlık sorunlarıyla yeniden gündeme geldi. Daha önce kalçasına uygulanan dolgu maddesinin zamanla vücuduna yayıldığını açıklayan ve bu süreçte altı kez dolgu temizleme operasyonu geçiren Bilic, durumunun ağırlaşması üzerine bir kez daha ameliyat masasına yattı.

"O SÜRECE DAİR HİÇBİR ŞEY HATIRLAMIYORUM"

Geçirdiği operasyonun ardından kişisel sosyal medya hesabı üzerinden sağlık durumuna ilişkin bir açıklama yayımlayan Danla Bilic, yaşadığı kritik süreci takipçileriyle paylaştı. Günlerdir yarı baygın halde olduğunu belirten ünlü fenomen, şu ifadeleri kullandı:

"Hepinizi beklettiğim için özür dilerim. Ancak kendime gelebiliyorum. 3 gün önce 39,5 derece ateşle hastaneye kaldırılmamın ardından tansiyonumun 5'e düşmesiyle yapılan müdahaleler sonucu yoğun bakıma alınmaktan son anda kurtulmuşum. O sürece dair hiçbir şey hatırlamıyorum. Değerlerim ameliyata uygun hâle gelir gelmez de bu sabah ameliyata alındım."

"GÜCÜMÜ ANCAK YENİ TOPARLAYABİLDİM"

Kendisini merak eden ve destek mesajları atan takipçilerine teşekkür eden Bilic, sağlık durumunun kontrol altında olduğunu ve gücünü yeni toparlamaya başladığını belirtti. Ailesinin ve yakın arkadaşlarının yanında olduğunu vurgulayan sosyal medya fenomeni, en kısa sürede sağlıklı günlerde yeniden bir araya gelmeyi dilediğini ifade etti.