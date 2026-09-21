Adriana Lima'nın son hali gündem oldu: Podyumlara dönmeye hazırlanıyor

Dünyaca ünlü Brezilyalı model Adriana Lima, uzun bir aranın ardından yeniden podyumlara dönmeye hazırlanırken son görüntüsüyle magazin gündemine oturdu. 45 yaşındaki usta model, İspanya'nın başkenti Madrid'de düzenlenen özel bir etkinlikte objektiflere yansıdı.

Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía'da gerçekleşen El Corte Inglés kapanış partisine katılan Lima; siyah elbisesi, toplu saçları ve abartıdan uzak sade makyajıyla dikkatleri üzerine çekti. Ünlü modelin etkinlikteki görüntüleri kısa sürede sosyal medya platformlarında viral oldu.





DEFİLE ÖNCESİ YOĞUN ÇALIŞMA TEMPOSU

Yaklaşık bir ay sonra düzenlenecek olan Victoria's Secret defilesinde podyuma çıkması beklenen Adriana Lima'nın, büyük geri dönüş öncesinde sıkı bir hazırlık sürecinden geçtiği öğrenildi.

Yaklaşık bir yıldır yoğun bir egzersiz ve beslenme programı uyguladığı belirtilen 45 yaşındaki modelin, haftanın yedi günü antrenman yaptığı ve formunu korumak için özel bir diyet takip ettiği öne sürüldü.





SOSYAL MEDYADA "YILLAR ONA UĞRAMAMIŞ" YORUMLARI

Podyumlara dönüşü merakla beklenen Lima'nın Madrid'de verdiği pozlar hayranlarından yoğun ilgi gördü. Sosyal medya kullanıcıları ünlü modelin son görünümü hakkında "45 değil 25 yaşında gibi" ve "Yıllar ona hiç uğramamış" şeklinde çok sayıda övgü dolu yorumda bulundu.