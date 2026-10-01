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Ağırlaştırılmış müebbetle yargılanan kız kardeşine dair konuştu... Güllü'nün oğlundan dikkat çeken sözler: 'İnanmak istemiyorum'

Ağırlaştırılmış müebbetle yargılanan kız kardeşine dair konuştu... Güllü'nün oğlundan dikkat çeken sözler: 'İnanmak istemiyorum'

1.10.2026 11:23:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
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Ağırlaştırılmış müebbetle yargılanan kız kardeşine dair konuştu... Güllü'nün oğlundan dikkat çeken sözler: 'İnanmak istemiyorum'

Yalova'da evinin penceresinden düşerek hayatını kaybeden 'Güllü' lakaplı şarkıcı Gül Tut'un ölümüne ilişkin, kızı Tuğyan Ülkem Gülter'in ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle yargılandığı davanın ilk duruşması bugün görülüyor.
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Yalova'da 26 Eylül 2025 tarihinde 6'ncı kattaki evinin penceresinden düşerek hayatını kaybeden ve kamuoyunda 'Güllü' adıyla tanınan şarkıcı Gül Tut'un ölümüne ilişkin yürütülen soruşturmada yargı süreci başladı. Yalova 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülecek ilk duruşma öncesinde, şarkıcının oğlu Tuğberk Yağız Gülter sosyal medya hesabından dikkat çeken paylaşımlarda bulundu.

Açılan davada, şarkıcının kızı Tuğyan Ülkem Gülter 'Tasarlayarak üst soya karşı kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet, arkadaşı Sultan Nur Ulu ise 'Yalan tanıklık' suçundan 4 yıla kadar hapis cezası istemiyle sanık sandalyesinde yer alıyor.

"ANNEMİN ADINA ADALETİ BİRLİKTE ARAYALIM"

İlk duruşma öncesinde takipçilerine ve annesinin sevenlerine seslenen Tuğberk Yağız Gülter, yalnız kalmak istemediğini vurgulayarak mahkeme önüne destek çağrısı yaptı.

Annesinin adını yaşatmak ve adaletin tecelli etmesini sağlamak istediğini belirten Gülter, şu ifadeleri kullandı:

"Duruşmadan bir gün önce buradan bir çağrı yapmak istiyorum. Annemin tüm sevenlerinden ve bu süreçte yanımda olan herkesten Allah razı olsun. Yarınki duruşmada annemin adına beni, annemi yalnız bırakmamaları için herkesi oraya bekliyorum, davet ediyorum. Lütfen buyurun gelin, annemin adına adaleti birlikte arayalım."

"BÖYLE BİR ŞEYLE KARŞILAŞMAK İSTEMİYORUM"

Kamuoyunda kız kardeşinin suçlu olup olmadığına dair merak edilen soruları yanıtlayan Gülter, hissettiği karmaşık duyguları aktardı. Duruşmaya şahsi bir tutumla değil yalnızca annesi için katılacağını söyleyen Gülter, şöyle konuştu:

"Çok merak edilen 'Sen Tuğyan'ın suçlu mu suçsuz mu olduğuna inanıyorsun?' sorusu var. Benim neye inandığımın bu dosyanın yargısal sürecinde bir anlamı yok. Kendinizi benim yerime koyun; annemin kızının anneme zarar vermiş olma ihtimaline ne inanmak istiyor ne de böyle bir şeyle karşılaşmak istiyorum. Ben yarınki duruşmaya kendi adıma değil, annemin adına orada olacağım."

"TEK İSTEĞİM GERÇEĞİN ORTAYA ÇIKMASI"

Süreç içerisinde kardeşlik bağının koptuğuna işaret eden Gülter, daha önce yaptığı açıklamada da duruşmadaki duruşunu net ifadelerle dile getirmişti.

Aralarında geçmişte yaşanan tartışmalara değinen Gülter, açıklamasını şu sözlerle tamamladı:

"Anneme olan tavırları, anneme olan davranışları bizim birçok kavgamızın sebebiydi. Davaya gittiğim zaman onun kardeşi olarak değil, annemin oğlu olarak bulunacağım. O orada tek başına kalacak. Sonucu ne olursa olsun herhangi bir kardeşliğimiz söz konusu değildir. Tek isteğim gerçeğin ortaya çıkması. Gerçek neyse ortaya çıksın: Anneme biri zarar verdi mi, vermedi mi?"

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