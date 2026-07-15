Ahbap için sahaya çıkmıştı... Melek Mosso soruşturma hakkında sessizliğini bozdu: 'Bu işin peşini bırakmayacağım'

6 Şubat depremleri sonrasında afet bölgelerine acil yardım ulaştırmak amacıyla kurulan organizasyonlarda aktif rol oynayan sanatçılardan biri olan Melek Mosso, Ahbap Derneği ve derneğin kurucusu Haluk Levent’e yönelik yürütülen soruşturma hakkında ilk kez konuştu.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında Haluk Levent'in gözaltına alınmasının ardından gözlerin çevrildiği dernek gönüllülerinden Mosso, sürece ilişkin değerlendirmelerini paylaştı.

"BİR HAYIRSEVER OLARAK ELİMDEN GELENİ YAPTIM"

"Gece Muhabiri"ne açıklamalarda bulunan ünlü sanatçı, deprem döneminde birçok meslektaşı gibi gece gündüz demeden çalıştığını hatırlattı. Hem deprem bölgesinde hem de İstanbul’daki koordinasyon merkezinde görev aldığını belirten Mosso, şu ifadeleri kullandı:

"Sadece ben değil, benim gibi bir sürü sanatçı arkadaşım elini taşın altına koydu ve nerede çalışabiliyorsa orada çalışıp elinden geleni yapmak istedi. Bizler de tabii ki sanatçı arkadaşlarımızla bir yerde toparlandık ve orada elimizden gelen her şeyi yaptık. Ki ben deprem bölgesinde de çalıştım, İstanbul'da da aynı şekilde dernekte çalıştım. Elimden geleni bir hayırsever olarak ardıma koymadım. Çünkü ben burada bir dernek olarak değil de bir hayırsever olarak ne yapabilirim diye düşündüm."

"BU İŞİN PEŞİNİ KALBEN VE ŞAHSEN BIRAKMAYACAĞIM"

Soruşturmanın gidişatını yakından takip ettiğini ve adaletin tecelli edeceğine inandığını kaydeden Melek Mosso, açıklamasına şu sözlerle devam etti: